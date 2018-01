all you need is acoustic duo

Un duo d'eccezione formato da Fiorello Biacchi e Massimo Armani, già chitarrista solista nel gruppo “I Corvi”, autore e arrangiatore con alle spalle collaborazioni in studio e dal vivo con i maggiori interpreti del panorama musicale italiano.

Biacchi e Armani si esibiranno in All You Need Is reinterpretando in acustico i brani più conosciuti di De Andrè, Nomadi, Vasco, Capossela, De Gregori, Battisti, Zucchero, Cocciante, Pino Daniele, Beatles, Bob Dylan e altri ancora. Possibilità di cenare dalle ore 20.00. Prenotazione tavoli al 337 595682.