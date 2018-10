Alla Reggia di Colorno, si respira l’atmosfera del Natale !

La Duchessa di Colorno

Madame Élisabeth

aprirà le porte del suo Palazzo

e racconterà le sue storie

a principi, cavalieri,

fate, dame e gentildonne.

Se principe o principessa in maschera non sarai

davanti alla Duchessa ti inchinerai



Al termine una dolce sorpresa per i piccoli partecipanti

Per bambini da 4 a 10 anni

Ingresso € 5,50

Prenotazione obbligatoria (max 30 bambini). L’iniziativa si terrà al raggiungimento di minimo 15 bambini. L’appuntamento è presso la Biglietteria della Reggia di Colorno





Per informazioni: +39 (0)521 312545

www.reggiadicolorno.it

reggiadicolorno@provincia.parma.it