Alla scoperta del foraging: giovedì 9 agosto showcooking al Fidenza Village

Studiare, raccogliere e cucinare. Ecco le principali attività del foraging, attività che tra lezioni teoriche e pratica sul campo sta riscuotendo un grande successo tra gli amanti della natura e appassionati del cibo salutare. Secondo appuntamento, giovedì 9 agosto, con l’International Food Festival di Fidenza Village che sarà dedicato alla scoperta della cucina con le erbe spontanee. A partire dalle 20.00 verranno discussi i vantaggi nutrizionali, la sostenibilità alimentare e la cooperazione con l’ambiente del foraging, pratica antichissima che oggi fa tendenza nella ristorazione. L’estate del resto, per chi conosce la materia, è il periodo migliore per passeggiare nei boschi e raccogliere le erbe, per l’esplorazione di aree naturali incontaminate alla ricerca di vegetali selvatici, molluschi di mare e terra o insetti adatti al nutrimento umano. Prodotti della natura con cui creare salutari piatti a base di bacche, corteccia, licheni e foglie solo per fare alcuni esempi, ottenendo una cucina fresca e salutare. Gli esperti di Wood*ing Lab insegneranno come riconoscere cinque vegetali che diventano ottimi ingredienti in cucina, dall’alta montagna al mare: lichene islandese, abete rosso, tiglio, tarassaco e alga ulva rigida. Chi vorrà potrà imparare a cucinare un delizioso biscotto con la corteccia interna di betulla e frutta secca, partecipando allo showcooking di Wood*ing - Wild Food Lab, laboratorio di ricerca e sperimentazione sull’utilizzo del cibo selvatico per l’alimentazione e la nutrizione umana, condotto da Lorenzo Pieroni. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi presso lo spazio The Concierge del Villaggio. Tel: 0524 335556. La degustazione è gratuita. Come ogni giovedì, in occasione dell’International Food Festival, il Villaggio chiuderà alle 23.