Anche la fattoria didattica di raggio di sole® alla festa della primavera di Coenzo

Domenica 8 Aprile Cargill®, in partnership con il cliente Agrifutura di Mezzani, parteciperà alla 36° Festa di Primavera di Coenzo. Oltre alle gare di aquiloni che coloreranno i cieli di Coenzo e ai giochi nel segno della tradizione, i visitatori potranno anche divertirsi visitando la Fattoria Didattica allestita presso lo stand Raggio di Sole® All’interno della Fattoria Didattica, adulti e bambini potranno entrare in contatto diretto con galline e conigli, imparando a prendersene cura e apprezzando dal vivo la divertente esperienza dell’allevamento “a casa propria”: un hobby semplice e divertente, ma anche un’occasione di aggregazione per tutta la famiglia, per far riscoprire la genuinità delle tradizioni rurali italiane. Presso lo stand, inoltre, i visitatori potranno scoprire l’ampia gamma di tutti gli alimenti e accessori Raggio di Sole® per iniziare al meglio questa avventura. Vieni a trovarci, ti aspettiamo!