anche questo è amore? incontro gratuito per non perdere la bussola nel mondo degli affetti

Nell’ambito della rassegna nazionale “Amori 4.0” e all’interno del progetto “Le ferite di Ercole”, venerdì 15 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle 19.30, l’associazione Lidap Onlus (Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'Agorafobia e da attacchi di Panico) sez. di Parma organizza nella sala riunioni del Palazzo Dalla Rosa Prati (piazza Duomo 7) un incontro gratuito dal titolo “Anche questo è Amore?”. Si parlerà di amore felice distinguendo le relazioni sane da quelle che non lo sono. Verranno dunque indicate le strade da percorrere per non perdere la bussola in coppia, in famiglia e con i nuovi partner nel caso delle famiglie cosiddette “allargate”.



Interverranno le psicoterapeute Maria Chiara Gritti, autrice de “La Principessa che aveva fame d’amore”, Amalia Prunotto, referente del progetto “Amori 4.0”, Samantha Vitali della rete “Genitori 4.0”, l’Arteterapeuta Beatrice Trentanove, collaboratrice Dipendiamo.blog, e lo psicoterapeuta Giuseppe Ciardiello, Analista Reichiano, Didatta Supervisore SIAR (Scuola Italiana di Analisi Reichiana) e autore del blog Vegetoterpia.blogspot.com. Con la partecipazione di Paolo Migone, Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane (www.psicoterapiaescienzeumane.it). Modereranno Alma Chiavarini e Giuseppe Costa, formatori e facilitatori Lidap Onlus.



Emblema dell’incontro sarà dunque la bussola, presente sia all’interno del libro della Gritti – nel personaggio del ripara bussole – che nei gruppi di auto-aiuto Lidap come simbolo della capacità di orientare la propria vita per non perdersi. Verrà poi affrontato il tema dei miti in amore per non perdere la rotta davanti agli incantesimi di una parola abusata. E dopo una riflessione sulle famiglie ricostruite con nuovi partner, si parlerà del corpo e della sua importanza come primo e spesso dimenticato veicolo di messaggi, soprattutto in quest’era digitale.



L’ingresso è gratuito con posti limitati. Prenotazione gradita al numero 3382795278.

Per altre info e programmi: www.amaliaprunotto.com

