angolo dell'avventura di parma - daniele parizzi: azzorre, hong kong, india del nord

Daniele Parizzi presenta: Azzorre, Hong Kong, Ladakh - Zanskar - Kashmir:

Un'altra serata di fotografia che ci mostrerà paesi davvero molto interessanti.

Le Azzorre; sono splendide isole vulcaniche in mezzo all'Oceano Atlantico, ideali per il trekking e meta d'eccellenza per le traversare atlantiche in barca a vela.

Hong Kong: la bellissima e incredibile città cinese, dove i grattacieli di cristallo modernissimi contrastano con le tradizioni antiche orientali la cultura colonizzatrice britannica,

Ladakh, Zanskar e Kashmir: il fascino del territorio dell'India del Nord che si insinua tra la Cina e il Pakistan, tra neve, montagne e monasteri.