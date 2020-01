angolo dell'avventura di parma: gigi montali - islanda , istanbul

Eccoci al primo appuntamento del 2020

dell'Angolo dell'Avventura di Parma.

Un'apertura d'anno col botto!



Giovedì 16 gennaio alle alle ore 21,



Gigi Montali ci affascinerà con 2 bellissimi reportage:

Islanda e Istanbul.



Nella straniante bellezza del paesaggio, il viaggio è come una poesia, con rime e parole magiche. Questo è il viaggio in Islanda !



Istanbul, crocevia di culture ancorata alla sua storia ma con la voglia di diventare Europea…



Come sempre vi aspettiamo alla

Casa nel Parco, str. Naviglio Alto 4/1 - Parma



ingresso libero



Non mancate!

