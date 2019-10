angolo dell'avventura di parma: ivan zuliani - verso oriente

Giovedì 17 ottobre alle 21 il nostro secondo appuntamento della stagione 2019/2020. Sarà Ivan Zuliani a presentarci 'Verso Oriente', reportage fotografico che ci porta in Bhutan, Sri Lanka, Vietnam e Nord Corea e ci mostrerà quattro diverse declinazioni di Oriente.

Vi aspettiamo come sempre alla Casa Nel Parco, str. Naviglio Alto 4/1 - Parma, ingresso libero, non mancate!