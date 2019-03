angolo dell'avventura di parma - jago corazza e greta ropa: india ancestrale

Un formidabile viaggio tra gli adivasi indiani che si svilupperà in luoghi remoti ed inaccessibili con un percorso di grandissimo interesse antropologico e geografico. Esclusive immagini ed avvincenti racconti ci porteranno tra le montagne dell'Odisha per documentare alcune delle più isolate ed intatte tribù ancora esistenti. Esploreremo assieme gli higland delle sette sorelle fino a spingersi nelle terre dei Konyac, ultimi tagliatori di teste del Nagaland. Parteciperemo poi al Chalo Loku, un festival dove potremo incontrare tutte le realtà tribali del Tirap i cui membri mantengono ancora lo stile di vita tradizionale grazie al quasi completo isolamento. Di spingeremo poi attraverso l'Assam fino a raggiungere il favoloso Hornbill Festival dove si riuniranno decine di tribù provenienti da tutti gli stati confinanti, ed entreremo nei villaggi e nelle capanne per cercare le testimonianze tangibili dei tagliatori di teste. Assisteremo a riti e cerimonie esclusive di queste terre nascoste.