anime perse di umberto piersanti ai diari

Sabato 30 marzo alle ore 18.00 Umberto Piersanti racconterà le sue storie vere di ANIME PERSE alla Libreria Diari di bordo di Parma.



Col poeta Umberto Piersanti dialoga Giacomo Conserva, psichiatra e traduttore.



Anime Perse è un libro edito da Marcos y Marcos in cui Umberto Piersanti racconta storie di disagio, di disagio profondo, di follia nelle sue implicazioni più estreme, ma lo fa a modo suo, lirico e crudo, da poeta.



Diciotto storie vere dai centri di recupero del Montefeltro, raccolte da Ferruccio Giovanetti e trascritte e interpretate da Umberto Piersanti.



“A lui piace quella sciabola, la sfila dal fodero e la guarda, con amore.

Con quella sciabola vorrebbe ammazzare tanta gente, tutti quelli, e sono tanti, che lo pigliano per il culo:

tutti quelli che vanno con le donne come bere un bicchiere d’acqua,

tutti quelli pieni di soldi che girano con le macchine fuori serie”.



Enrico ha tagliato la gola a un pescatore per un commento fuori luogo; Mario ha sparato al vicino perché gli rubava la terra. Claudia doveva porre fine alle sofferenze di Lucia; Luisa aveva tutte le ragioni per brindare con la madre, alla morte del padre.



Un tempo si chiamavano manicomi criminali, ora sono centri di recupero: ci arrivano persone che non hanno ucciso per interesse o per calcolo, ma in preda alla follia.

Da dove vengono, cos’è scattato nella loro testa, e cosa pensano ora, come vivono, al riparo dal mondo?

Con delicatezza e immaginazione poetica, senza facili morali e senza mai giudicare, Umberto Piersanti ha condensato in queste pagine le loro storie



Umberto Piersanti è considerato tra le figure maggiori della letteratura italiana contemporanea, ha pubblicato numerose raccolte poetiche (ricordiamo in particolare I luoghi persi, Einaudi 1994 e L’albero delle nebbie, Einaudi 2008), saggi e opere di narrativa (l’ultima, Cupo tempo gentile, Marcos y Marcos 2012, ambientata a Urbino tra il 1967 e il 1969, evoca gli anni cruciali della contestazione); è anche autore di film (L’età breve, 1969, Sulle Cesane, 1982). Nel 2015 Marcos y Marcos ha pubblicato la raccolta di poesie Nel folto dei sentieri (premio Cavallini 2017).