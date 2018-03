anime salve in concerto, tributo a de andrè

Il Circolo AMICI DEL MAIALE propone le ANIME SALVE di Gianquinto ed Emilio Vicari in concerto, tributo a Fabrizio De André.



PER INFO, COSTO E PRENOTAZIONI: 348 5657585

(INGRESSO RISERVATO AI SOLI SOCI)



SOLO SU PRENOTAZIONE, cena tipica Parmense con anolini di carne in brodo, salumi misti accompagnati da classico Lambrusco nostrano.



Circolo AMICI DEL MAIALE, Via Verdi 12, S. Polo di Torrile (Parma)