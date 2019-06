"Anteprima Parma 2020. Il nuovo ritmo della città": dal 21 al 23 giugno

Il Comune di Parma presenta “Anteprima Parma 2020. Il nuovo ritmo della città”, una grande festa che per tre giorni, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, invaderà la città nel segno della cultura e della musica. E’ la prima di una serie di iniziative con cui si intende avvicinare cittadini e turisti al 2020, anno in cui la città ducale sarà Capitale Italiana della Cultura, offrendo un assaggio dell’atmosfera in cui Parma sarà avvolta.

Il progetto è realizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, con il sostegno del MIBAC – Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Emilia-Romagna, di Fondazione Cariparma e di Parma, io ci sto!, con il patrocinio dell’Università di Parma e la collaborazione delle principali istituzioni e realtà culturali del territorio.

“Dobbiamo essere molto orgogliosi – ha introdotto il sindaco Federico Pizzarotti durante la presentazione – del lavoro che stiamo facendo fin da ora, come città nella sua interezza, in vista di Parma 2020. C'è grande attesa da parte di tutti per quello che sarà non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Un'attesa che dobbiamo far crescere insieme nei confronti di tutti perché il principale obiettivo è far sentire partecipe tutta la città e protagonisti tutti i cittadini di questo importante progetto, facendo in modo che anche lo sguardo dei cittadini su Parma cambi, oltre quello delle realtà esterne. La volontà è proprio quella di riscoprire la nostra città e la nostra percezione su di essa”.

Così l’assessore alla Cultura Michele Guerra descrive l’Anteprima: “Parma 2020 ci sta venendo incontro. Più la pensiamo, più cerchiamo di costruire questa Capitale Italiana della Cultura, più ci rendiamo conto che è già in mezzo a noi. È nelle nostre strade, nelle nostre piazze, nei monumenti, nei musei, nelle case, nei teatri, nelle biblioteche, nei cinema, nelle scuole e in ogni luogo in cui le persone si incontrano, si confrontano e si impegnano per essere felici. A che cosa serve un’Anteprima di Parma 2020? A cosa servono sei mesi di attività che ci avvicinino al 2020?

Servono a farci capire che Parma 2020 siamo noi e che tocca a noi accogliere in un abbraccio questa città e il suo territorio, che ogni giorno ci vengono incontro. La Capitale Italiana della Cultura c’è già, ora dobbiamo esserne insieme i custodi e i protagonisti”. “Durante la tre giorni dedicata all'anteprima di Parma 2020 – ha detto l'assessore a Città Internazionale Cristiano Casa – il nostro obiettivo è, attraverso le tante attività proposte, realizzate anche grazie al supporto e alla collaborazione delle associazioni di commercianti e artigiani, quello di raggiungere e coinvolgere i parmigiani e i parmensi, concentrandoci quindi sugli abitanti del nostro territorio che sono e saranno parte attiva integrante del progetto. L'orgoglio

per la nostra città è il punto di forza che dobbiamo mettere in campo e sviluppare per creare un nuovo orizzonte e una nuova prospettiva per Parma”.

Giovedì 20 giugno, alle ore 21, sarà il noto psicanalista e saggista Massimo Recalcati che all’Arena Shakespeare aprirà il ricchissimo programma di iniziative gratuite con l’incontro serale “Il tempo dell’amore. Incontro e promessa”.

Aperture straordinarie e visite guidate gratuite

Nel programma uno spazio di rilievo è occupato dalle aperture straordinarie e gratuite che le istituzioni museali e culturali cittadine effettueranno oltre la consueta apertura offrendo ai visitatori, anche nelle fasce serali l’occasione di riscoprire il patrimonio artistico cittadino in una dimensione più rilassata e suggestiva. A queste si aggiungono le eccezionali aperture, con visite guidate, del Chiostro delle Maestre Luigine, del Giardino Pizzarotti – Ex convento di San Cristoforo, della Chiesa di San Francesco del Prato, del Palazzo Ducale, del Teatro Regio.

Festa della Musica

Venerdì 21 giugno, in occasione della “Festa della Musica”, in piazza Garibaldi alle ore 21.30, si terrà il grande concerto degli Avion Travel, nell’ambito del progetto “ Verso Contamina”, promosso dalla Casa della Musica in collaborazione con CAPAS - Università di Parma, sotto la direzione artistica di Enzo Miceli. Mentre sabato 22, sempre in piazza Garibaldi alle ore 23, Sasha Torrisi si esibirà in un concerto tributo a Lucio Battisti, a cura di Robi Bonardi, anticipato alle ore 21 da “VOCEDONNA”, nell’ambito della rassegna “Voci &Talenti al Femminile”. Per il fine settimana in programma appuntamenti musicali per tutti i gusti: dalla musica classica al jazz, da esibizioni di cori a concerti d’organo, oltre alla musica pop-rock e world music.

Notte Bianca della Cultura

Culmine della tre giorni di eventi sarà la Notte Bianca della Cultura di sabato 22 giugno con le aperture straordinarie serali di musei, monumenti e spazi insoliti della città e numerosi eventi gratuiti in programma, tra cui l’apertura, dalle ore 19 alle 24, della mostra di Palazzo del Governatore “La forma dell’ideologia - Praga: 1948-1989”. Per l'occasione i negozi del centro

storico resteranno aperti per tutta la serata e, con la collaborazione di Teatro Necessario, le strade saranno animate dagli spettacoli "Crystal Wings" della compagnia Parola Bianca e "Carosello" del Teatro dei Due Mondi. Spiaggia in Città, Giardino di Lettura e Spazio Picnic

L’Anteprima Parma 2020 offrirà al pubblico anche un luogo di svago e relax, pensato soprattutto per bambini e famiglie. Al Parco Ducale sarà infatti allestita la Spiaggia in Città con il Giardino di Lettura e lo Spazio Picnic; per due giorni, sabato 22 e domenica 23 giugno, lo spazio esterno alla Biblioteca di Alice, accanto alla Serra Storica del Giardino Ducale, si trasformerà un un luogo dove si potrà leggere, prendere il sole rilassandosi su una sdraio nel “Giardino di lettura” o giocare in

libertà con palette e secchielli. La “Spiaggia in città” sarà animata da spettacoli teatrali, laboratori e letture per bambini e famiglie.

Per il weekend al Parco Ducale sarà predisposto anche lo “Spazio Picnic”, dove si potrà consumare liberamente il proprio pranzo o acquistare, grazie alla collaborazione di Forma Futuro e di Parma Quality Restaurants, l’esclusiva borsa “Sapori e Profumi di Parma” (al costo di 10 €) gustando i prodotti del territorio, con una proposta anche per i vegetariani. Per l’occasione Ciacco sarà presente con il nuovo gusto “Parma2020”, ovviamente di colore giallo, ed ingredienti ancora top

secret.



Scopri Parma 2020

Le sorprese non finiscono qui. Dopo il passaporto culturale e la mappa con gli stickers di I like Parma ecco “Scopri Parma2020”: la caccia ai tesori, con lo smartphone, di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 che metterà alla prova quanti, tra bambini e adulti, vorranno mettersi in gioco per sapere quanto conoscono la propria città e il meraviglioso patrimonio artistico in essa custodito.

Il gioco è aperto a tutti dal 21 al 23 giugno ed è possibile partecipare da soli o in squadra (chi non ha compiuto 14 anni potrà iscriversi in squadra con un genitore, nonno o un fratello più grande). Per iniziare il gioco è sufficiente visitare la pagina www.scopriparma2020.it e accedere alla web app gratuita: una caccia al tesoro condurrà i partecipanti alla ricerca di QR Code dislocati tra musei e monumenti di Parma, le cui icone sono ideate da Parma Illustrata. Per tutti i partecipanti premi e gadget a ricordo di quella che sarà un’indimenticabile avventura.

Infopoint piazza Garibaldi

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno sotto i Portici del Grano di Piazza Garibaldi sarà presente un Infopoint aperto tutto il giorno, dove si potranno ricevere tutte le informazioni aggiornate per partecipare al meglio agli appuntamenti dell’Anteprima Parma 2020 e dove saranno distribuiti i premi e gadget della Caccia al Tesoro “Scopri Parma 2020”.

Anteprima Parma 2020. Il nuovo ritmo della città è un progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma realizzato con la partecipazione del FAI – delegazione di Parma, con il sostegno del MIBAC – Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Emilia-Romagna, di Destinazione Emilia, di Fondazione Cariparma e di Parma, io ci sto!, con il patrocinio dell’Università di Parma e la collaborazione di queste istituzioni e realtà culturali del territorio: ASP Ad Personam, Associazione Culturale San Benedetto, BDC, Ciacco, Comitato per San Francesco del Prato, Complesso Monumentale della Pilotta, Conservatorio Arrigo Boito, Contamina, Cooperativa le Pagine, Coro Voci di Parma, Coro Paer, CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Fabbriceria della Basilica Cattedrale, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Barilla, Fondazione Ettore Guatelli, Fondazione Monteparma, Fondazione Magnani Rocca, Fondazione Teatro Due, Fondazione Teatro Regio, Forma Futuro, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Labirinto della Masone, Lenz Fondazione, libreria Diari di Bordo, libreria Libri e Formiche,

MADEGUS – Maestri del Gusto, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, Museo Glauco Lombardi, Parma 360, ParmaFrontiere Associazione Culturale, Parma Quality Restaurants, Rinascimento 2.0, Società dei Concerti, Teatro del Cerchio, Teatro delle Briciole. Un particolare e sentito ringraziamento per la disponibilità e la preziosa collaborazione va a: Comitato Parma 2020, Arma dei Carabinieri, Convitto Nazionale Maria Luigia, Diocesi di Parma, Impresa Pizzarotti & C., Monastero di San Giovanni, Parma Illustrata, Suore Maestre Luigine, UPI –Unione Parmense degli Industriali.

Il programma completo di tutte le iniziative e delle aperture straordinarie sarà disponibile sul sito www.parmacapitalecultura2020.it e sul Portale Cultura del Comune di Parma http://www.comune.parma.it/cultura