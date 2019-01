Antonio Moresco ai diari

Sabato 2 Febbraio alle ore 18.00 alla Libreria Diari di bordo di Parma Antonio Moresco presenta Il Grido, SEM Editore.



Interviene lo scrittore Antonio Riccardi.



Il grido di Antonio Moresco (in libreria per Sem, che ha acquisito il catalogo dell’autore nato a Mantova nel 1947) è un pamphlet radicale, in cui tutto viene rimesso in discussione. In quest' ultima fatica dello schivo intellettuale mantovano si parla di noi, del tempo nel quale siamo immersi, quello del web, dei social, della nuova robotica, delle macchine che imparano e della violenza con cui stiamo perseguendo la nostra estinzione.

Ruota tutto attorno a una domanda Il grido di Antonio Moresco: “Che fine fa la specie intelligente, l’uomo, se distrugge il proprio habitat e le sue stesse condizioni di vita?”.

L’autore definisce le argomentazioni e le riflessioni attorno a questa domanda come un pamphlet che “assume via via la forma di un’invocazione, di una risata e di un grido”.

Sapevate che le nostre sono le prime generazioni umane a vivere al cospetto di un’estinzione di specie? Ma allora perché tutto continua come se niente fosse?

Nel libro Antonio Moresco, autore e personaggio principale, cerca di trovare risposte durante una passeggiata notturna, dialogando con figure cruciali della nostra epoca come Giacomo Leopardi, Stephen Hawking, Emily Dickinson, Michel Houellebecq, Darwin e Marx e tanti altri.

Questo libro – ha raccontato l’autore – parla in primis alle nostre coscienze, quella politica e quella ambientalista, ma arriva a considerare tutto quello che è potuto accadere per spingere l’umanità a mettere in pericolo la sua stessa esistenza su questo pianeta terra.