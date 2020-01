aperitivi formativi al via al misterboito

Aperitivi formativi al MisterBoito di Parma: nuova edizione con tanti esperti e tematiche diverse per tutto il mese di febbraio



La rassegna curata dalla giornalista Francesca Caggiati tratterà i temi della comunicazione, la sicurezza informativa, l’atteggiamento mentale positivo e la meditazione come strumento di benessere



Al via la nuova edizione degli Aperitivi Formativi targati Francesca Caggiati, giornalista e motivatrice - in collaborazione con l’Associazione Esplora Aps - che si terranno settimanalmente da lunedì 3 febbraio al MisterBoito cafè bistrot in stile lounge milanese che si trova in piazzale A. Boito, 5 a Parma. A partire dalle ore 18.30 potrete assaggiare un gustoso buffet con stuzzicherie abbinate ai drink analcolici preparati dai barman del locale.



A seguire dalle ore 19.30 la parte formativa che consiste in seminari a tema di circa un’ora tenuti da professionisti diversi che trattano di volta in volta argomenti sempre diversi.



Si parte il giorno 3 febbraio con una serata dedicata alla comunicazione in cui Francesca Caggiati che introdurrà l’intera la rassegna, parlerà insieme ai giornalisti Gabriele Majo e Arianna Torelli di giornalismo e ufficio stampa. In cosa consiste l’attività di giornalista e quella di addetto stampa? Come si evolveranno in futuro queste professioni? Come ci si iscrive all’Ordine dei Giornalisti? Quale scenario futuro e quali nuove opportunità lavorative ci saranno per i giovani che intraprendono oggi questi mestieri? Queste, e altre domande che verranno dai partecipanti, faranno da fil rouge ad una serata aperitivo diversa dalle solite.



Si proseguirà lunedì 10 febbraio con il tema della sicurezza informatica in cui Matteo Gianniello, consulente aziendale, specializzato in un tema caldo e di stretta attualità, spiegherà come i dati e la sicurezza delle informazioni e delle transazioni in rete diventano fattori cruciali di scelta per gli utenti, ma anche per le stesse aziende.



Lunedì 17 febbraio si parlerà invece con Paolo Traverso, trainer e responsabile della Roberto Re Leadership School di Parma, di atteggiamento mentale e di come questo incida profondamente sulla nostra vita relazionale e lavorativa.



Per finire la mesata di febbraio lunedì 24 sarà la volta di conoscere i benefici della meditazione e testarli subito attraverso la pratica meditativa con la counselor umanistica transpersonale Cinzia Marchi.



Per ulteriori informazioni e per aderire – fino ad esaurimento posti – è possibile contattare il 338 5219408 oppure inviare una mail a parmadavivere@gmail.com o ancora visitare l’evento Fb sulla pagina “Parma Da Vivere”.