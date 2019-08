aperitivi formativi: workshop di riflessologia e digitopressione

Aperitivo Formativo con workshop sulla riflessologia e la digitopressione in autotrattamento al Marcello experience di Calicella di Pilastro



L’operatrice olistica e riflessologa Laura Ferrari terrà un seminario teorico-pratico sui punti riflessi di mano e orecchio





Nuovo appuntamento con gli “Aperitivi formativi” al MARCELLO experience Parma, degusteria e wineshop ricavato in un antico casale ristrutturato e immerso tra i vigneti, in strada della Buca, 5/A a Calicella di Pilastro di Langhirano sulle prime colline parmensi.



Mercoledì 28 agosto alle 19.30 si terrà un workshop teorico-pratico dedicato alla riflessologia e alla digitopressione della mano e dell'orecchio come auto trattamento.



Dopo una breve introduzione sulla riflessologia, Laura Ferrari, riflessologa, operatrice olistica e master Reiki, che utilizza varie tecniche olistiche e psico-fisiche, approfondirà l'argomento con un workshop esperienziale di autostimolazione di alcune parti della mano e dell'orecchio attraverso il massaggio o il tocco dei punti riflessi, che aiutano a lenire sintomi o dolori come il mal di testa, cervicale, dolori alle spalle, stitichezza, solo per citarne alcuni.



Questi autotrattamenti non sostituiscono ovviamente le cure mediche tradizionali per le singole patologie, ma possono alleviare dolori e sintomi fornendo una integrazione al benessere quotidiano.



A seguire apericena con prodotti tipici del territorio, come salumi e formaggi, torte ripiene salate vegetariane, un primo e altre gustose specialità gastronomiche abbinate ai vini di casa Ariola.



Per ulteriori informazioni e per partecipare - € 25 fino ad esaurimento posti – è possibile contattare il numero 338 5219408 oppure il numero del MARCELLO experience 0521 639461.