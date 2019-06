aperitivo in pink

L'aperitivo metropolitano si tinge di rosa: il nostro Bellavista Cafe & Lounge ha deciso di realizzare un evento a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi.

Parte del ricavato della serata verrà devoluto per la lotta contro i tumori femminili.

Dress code della serata: PINK!

Ti aspettiamo in Via Trento 9