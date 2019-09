aperitivo olfattivo con hilde soliani

ESPERIENZA MULTISENSORIALE DI OLFATTO E GUSTO



Giovedì 5 settembre alle ore 19.30 al Marcello experience, degusteria e wineshop ricavato in un antico casale ristrutturato e immerso tra i vigneti, in strada della Buca 5/A a Calicella di Pilastro di Langhirano, si terrà una serata dedicata al profumo e all'olfatto.



L’aperitivo olfattivo di Hilde Soliani, artista e performer eclettica e innovativa dell’olfatto e del gusto, creatrice di profumi per grandi maison dell’alta moda e antesignana di progetti innovativi legati alle neuroscienze in collaborazione con importanti Università e chef stellati, come le bolle di sapone commestibili e il panettone profumato.



Bendati i commensali verranno accompagnati in un viaggio di degustazione multisensoriale molto particolare e suggestivo: assaggeranno il lambrusco, il pane appena sfornato, burro e ostriche, con una sorpresa finale.



Segue un momento conviviale in cui il cibo sarà "vero" e legato ai prodotti tipici del territorio, come salumi, formaggi con gelèe di lambrusco, torte ripiene salate ed altre sfiziosità abbinate ai vini di casa Ariola.



Gli aperitivi formativi proseguiranno fino a fine mese: il 12 settembre un seminario dedicato a come creare e raggiungere i propri obiettivi con il trainer Paolo Traverso, il 19 settembre un workshop dedicato alla psiche e allo sviluppo del potenziale con Elisa Tosi, master reiki e facilitatrice del metodo brevettato Psych-K; infine il 26 settembre sarà la volta della psicologa e costellatrice Caterina Carbone che tratterà il tema delle costellazioni familiari e quantiche e terrà una meditazione guidata.



Per ulteriori informazioni e per aderire – fino ad esaurimento posti - è possibile contattare i numeri 338 5219408 e 0521 639461.