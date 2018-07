aperitivo solidale al mentana 104 per un libro sospeso

Giovedì 5 luglio alle ore 19.00 i Diari di bordo organizzano nel Garden del Ristorante Mentana 104 di Luca Farinotti la Presentazione Ufficiale dell'iniziativa solidale di questa estate 2018 "UN LIBRO SOSPESO PER LA COMUNITA' DI SANT'EGIDIO" .



Per tutta l'estate, infatti, alla libreria Diari di bordo è possibile Sospendere un libro per La Comunità di Sant’Egidio. La nostra iniziativa solidale quest'anno è tesa a creare una Biblioteca che sarà destinata agli Anziani e ai Ragazzi seguiti dalla Comunità che compie 50 anni di attività.

Durante la serata Alessandra Cinque ci racconterà la Forza che un libro può dare a chi attraversa un disagio attraverso il racconto del suo libro La mia Risposta. Il libro racconta la storia travagliata della vita di una giovane donna disabile che ha trovato nella musica la forza per superare tutte le avversità.