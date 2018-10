Aperitivo tra le stelle

Una semplice escursione notturna per raggiungere la cima del Monte Prinzera, Riserva naturale regionale, e gustare un aperitivo con vista sulla pianura. La notte di sabato 7 ci sarà il picco di meteore previsto per le Draconidi, le caratteristiche stelle cadenti di ottobre particolarmente spettacolari...preparate i desideri!



Equipaggiamento: scarpe con suola scolpita, abbigliamento caldo e a strati, borraccia, torcia (meglio se frontale), telo o coperta su cui sdraiarsi a vedere le stelle.



Ritrovo: ore 19.00 al parcheggio "Blu Bar" in via Solferino, Ramiola PR



Costo: 15,00 € a persona



Guida: Benedetta Pasquali - Guida Ambientale Escursionistica abilitata con qualifica ai sensi della L.R. Emilia Romagna 4/2000 - Libero professionista ai sensi della L. 4/2013 - Associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) - Iscritta nel Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche ®



Prenotazione obbligatoria al 347.6952605 - bennaturetrek@gmail.com