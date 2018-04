Aprile magico a Fidenza con il duo Lucchettino di Zelig Circus

Sarà un aprile magico quello che gli ospiti potranno vivere a Fidenza Village, uno degli undici Villaggi di The Bicester Village Shopping Collection di Value Retail, grazie a “Magic Show”, la rassegna gratuita di magia comica, giocoleria e illusionismo. L’iniziativa, dedicata a tutta la famiglia, si terrà nei quattro sabati del mese sotto la direzione artistica di Tutti i Matti per Colorno. Protagonista di sabato 7 aprile sarà il duo Lucchettino, ovvero l’eccentrica e amatissima coppia composta da Luca Regina e Tino Fimiani, che darà vita a spettacoli itineranti per le vie del Villaggio, intrattenendo grandi e piccini con giochi di prestigio, illusionismo e magia. La rassegna “Magic Show” riserverà particolari attenzioni ai bambini, cui sarà offerto il pranzo al ristorante Ca’puccino* e per i quali alcuni brand di abbigliamento proporranno sconti sulle collezioni bambini. In particolare, il Duo Lucchettino si esibirà nell’area adiacente al ristorante alle ore 12.30 e alle ore 13.30.

I Lucchettino hanno partecipato a tutti i più prestigiosi festival di teatro comico italiani e internazionali. Il loro percorso professionale è costellato da premi e riconoscimenti, fra cui il Premio nazionale “Comunque anomali”, il Premio nazionale di Martinafranca e, nel 2016, il prestigioso premio della magia Mandrake D’Or. Importante la loro collaborazione con il grande illusionista Arturo Brachetti che di loro ha detto: "Con i Lucchettino ho condiviso le tavole dei palcoscenici di mezza Europa con orgoglio per ben tre anni. Luca e Tino, commedianti surreali, clown magici e caricature senza tempo hanno il potere di riportarci all’innocenza, usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna. I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfants terribles delle loro stesse irresistibili gag, sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna"

A seguire, sabato 14 sarà in scena Luca Regina che poi chiuderà la kermesse il 28, mentre sabato 21 toccherà a Tino Fimiani. Le performance itineranti si terranno, ogni sabato, dalle 11.30 alle

17.00.

*Promozione valida per ogni bambino fino ai 12 anni abbinata ad una consumazione da parte di un adulto