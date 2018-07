Aprono le iscrizioni del 1° rally di salsomaggiore terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Salsomaggiore Terme (PR) – Il conto alla rovescia sta per finire. Con l’apertura delle iscrizioni, che avverrà il prossimo venerdì 6 luglio, il 1° Rally di Salsomaggiore Terme entrerà negli ultimi trenta giorni, quelli più caldi che avranno come epilogo la gara stessa. Per poter correre sulle speciali di Tabiano e Pellegrino Parmense, gli organizzatori concederanno tempo per l’invio delle adesioni fino a pochi giorni dal via, quando cioè, sarà necessario redigere l’elenco iscritti. Viste le numerose richieste informali pervenute presso la segreteria di gara, gli organizzatori hanno già provveduto ad ampliare le aree destinate al Parco Assistenza modificando le relative planimetrie. Per tutte le informazioni ed i dettagli è attivo il sito di gara www.mediarallypromotion.com. Gli organizzatori della Media Rally e Promotion e Salso Rally&Promotion ricordano che i moduli si possono compilare anche online e spedire alla seguente mail: iscrizionirallysalsomaggiore@gmail.com. Tanti motivi per scegliere il 1° Rally di Salsomaggiore – Molti concorrenti hanno già adocchiato le speciali della corsa che oltre ad essere stage percorsi nel recente passato rallystico locale, sono state visualizzate numerose volte sul sito della manifestazione (cliccando qui si accede al link). A far gola, nel vero senso del termine, c’è anche la cena offerta a partecipanti e team nella serata pre-gara che culminerà con i fuochi pirotecnici. La corsa assegnerà anche due particolari riconoscimenti: il 1° Trofeo di Tabiano Terme, assegnato a chi realizzerà il migliore tempo di classe N3 sulla Ps5 Tabiano, e la Coppa Pellegrino Parmense che andrà a chi si aggiudicherà la classe R2B sull’ultimo passaggio della prova di Pellegrino Parmense, la Ps6. Altra novità importante riguarda la validità per la serie Piston Cup che contribuirà a dare un ulteriore risalto alla corsa giacché si tratta di una competizione di carattere nazionale che abbraccia tante tipologie di rally. Grazie ai permessi ENPEA, la gara sarà praticabile anche dai concorrenti con licenza straniera. Partners di gara saranno GMS, GED Transport, Vaportekno, Ecosan, Riberti, In Pipe, Redox, Microlab Consulting, Nuova Caser, La Focaccia Claudio Gatti, Valcarenghi, Delta Rem, G.V.M., Media Sport Marketing, EG srl, Ecofinder ed A.G.Utensili. Addetto stampa: Luca Del Vitto; +39.339.1477880; info@lucadelvitto.com