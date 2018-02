areajob incentiva l’occupazione giovanile: in partenza un corso gratuito per professionisti nel settore hr

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per crescita nel 2017 (+1,8 per cento PIL), insieme alla Lombardia, e la prima assoluta nel 2018 (+1,9 per cento PIL), con un ritmo in linea a quello della Francia. Una regione “locomotiva” che traina il paese grazie all’ottimo andamento del turismo e alla decisa ripresa dell’industria, in particolare nel settore della metalmeccanica e dell’alimentare. Anche il settore costruzioni per fortuna è ripartito dopo il blocco di arresto di una decina di anni fa. In questo contesto di crescita, le figure ricercate sono caratterizzate dalla necessità di possedere specifiche competenze tecniche che spesso non vengono sviluppate durante i percorsi formativi abituali. Non a caso sia Enti, che scuole di formazione e i privati investono in corsi di formazione, per aiutare i giovani a formarsi e collocarsi nelle posizioni richieste dal mercato. Areajob Spa - Agenzia per il lavoro con diverse filiali sparse nel Nord Italia di cui la maggior parte in Emilia Romagna, non è da meno e a Marzo proporrà una nuova sessione di Areajob Academy, la scuola di formazione specializzata nella creazione di giovani nuovi professionisti nel campo delle Risorse Umane finalizzata a rafforzare lo staff commerciale Areajob. Il Direttore Commerciale di Areajob, Arcangelo Neri, conferma la voglia di incentivare l’occupazione giovanile: “Areajob è un’agenzia di lavoro che ha sempre investito nei giovani e nel ricercare il loro potenziale. Siamo convinti che una formazione specifica, fatta da professionisti del settore a giovani volenterosi che abbiamo voglia di mettersi in gioco, garantisca ottimi risultati” Il corso, gratuito, si terrà presso la sede di Areajob a Reggio Emilia ed è aperto a giovani laureati in discipline economiche, umanistiche e giuridiche ed è finalizzato a rafforzare lo staff commerciale Areajob in previsione di nuove aperture di filiale sul territorio. La selezione è aperta fino al 7 marzo, aspettiamo i vostri CV all’indirizzo: academy@areajob.it o per maggiori info www.areajob.it