Arriva il ciclone Beppe Grillo

Domenica 29 aprile dalle ore 21:00 alle ore 23:30

INSOMNIA. IL TOUR TEATRALE DI GRILLO SBARCA AL FUORIO ORARIO!

Prezzo Ingresso: 25€ + DIRITTI DI PREVENDITA (POSTO UNICO IN PIEDI)

Link prevendite attivo Ticketone: https://goo.gl/WYCiuq

Link prevendite attivo Ticketland: http:// www.ticketland1000.com/ spettacolo/ descrizione.asp?idevento=49 96

L’insonnia che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, raccontata in un work in progress creativo che arriverà al Fuori Orario a Taneto di Gattatico il prossimo 29 aprile. Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

I biglietti – POSTO UNICO IN PIEDI – saranno disponibili al Fuori Orario e presso le prevendite abituali al prezzo di 25 euro più 2,50 euro per diritti di prevendita. Prossimamente verranno attivate anche le prevendite online!

Tessera ARCI: Non Necessaria