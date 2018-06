"Aspettando #BorgoFood" il 9 e 10 giugno a Fidenza

Aspettando #Borgofood! Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno a Fidenza, nel cuore d’Emilia, si incontrano Italia e Francia per la sfida del gusto! Il successo autunnale di #BorgoFood è stato così straordinario che a Fidenza si è deciso di raddoppiare e lanciare un'edizione estiva della manifestazione; nasce così Aspettando #BorgoFood, una scommessa che continua a raccontare non una moda ma semplicemente la passione per le cose buone. Questa prima edizione sarà una grande festa dedicata ad una storia bellissima: l’incontro tra la tradizione dei grandi casari italiani e quella dei vignerons francesi con il loro prezioso champagne.

DA SABATO 9 CASARI E VIGNERONS A CONFRONTO

La manifestazione comincia venerdì 8 alle 18 in piazza Garibaldi con lo street food e i concerti del Summer Break Party. Sabato 9 dalle 10 del mattino si entra nel vivo della

festa con i mastri casari provenienti da tutta Italia che riempiranno di profumi e sapori unici la centralissima piazza Verdi di Fidenza portando oltre 50 differenti tipologie di formaggi

artigianali, frutto di maestria e passione, fra quali farà bella mostra di sé sua Maestà il Parmigiano Reggiano, ed in particolare quello prodotto sul nostro territorio. Accanto a loro

lo champagne, il vino più famoso del mondo, di cui verranno proposte in degustazione 25 grandi etichette e l'anolino De.Co. di Fidenza proposto nella nuova versione estiva e da

passeggio. Da non perdere la mostra sul mito di Luigi Veronelli, uno dei pionieri che hanno reso l’enogastronomia un pezzo pregiato del nostro Made in Italy. L'esposizione che inaugura sabato 9 giugno alle 11 a palazzo Ex Licei rappresenta il punto d'ncontro ideale tra l’esigenza di un serio lavoro scientifico sull’archivio di Luigi Veronelli, con quella di

riproporre il suo impegno professionale e civile a un pubblico il più vasto possibile, non solo di addetti ai lavori.

“Camminare la Terra”, prodotta nel 2015 da Comitato decennale Luigi Veronelli e Fondazione La Triennale di Milano, resterà a Fidenza fino al 4 agosto e rappresenta un'occasione imperdibile per entrare in contatto, in un modo particolare e sicuramente non convenzionale, con una delle figure più eminenti della cultura enogastronomica italiana, una pensatore imprescindibile per un territorio che voglia fare della cultura del cibo il suo marchio distintivo.

DOMENICA 10, GRAN FINALE CON LO SHOW COOKING DEGLI CHEF STELLATI

Domenica si replica in piazza Verdi con la sfida tra formaggi e champagne, mentre alle 17.30, a palazzo Ex Licei, andrà in scena “La sfida del panino”: due chef stellati Michelin, Massimo Spigaroli e Terry Giacomello prepareranno il panino rivisitato e lo condivideranno con i presenti. Dalle 20, nel cortile del Municipio, ai due chef stellati si unirà il terzo, Luca Marchini, per uno show cooking d'eccezione, davvero da non perdere.

UN GRANDE INVESTIMENTO PER FIDENZA

Per l'assessore alla valorizzazione Centro Storico Franco Amigoni “questa prima edizione di Aspettando #BorgoFood rappresenta un importante passo avanti nella

direzione di una definizione identitaria precisa non solo del nostro centro storico ma di tutto il territorio fidentino. Raccontare e valorizzare i nostri prodotti accostandoli ad

eccellenze di altri territori è la strada giusta da seguire per sostenere il commercio e le nostre produzioni”.

CAMMINARE FIDENZA CON GLI OCCHI DI VERONELLI

Per Aldo Colonetti, filosofo e tra i curatori della mostra dedicata a Luigi Veronelli "Camminare la Terra” non è solo una mostra dedicata all’unico vero autentico intellettuale

del vino e del cibo, a cui tutti noi dovremmo fare riferimento quando si parla di “food” o di wine” come si usa dire ora. E' il racconto di un pensiero che è alla base stessa del Made in Italy: per conoscere e trasformare dei territori in “giacimenti culturali” è necessario “camminarli”, ovvero parlare con le persone e comprendere, come scriveva il filosofo Veronelli, che “ogni singolo vino è capace di qualcosa di diverso”.

FIDENZA VILLAGE È A FIANCO DELLA COMUNITÀ FIDENTINA

“Dopo avere festeggiato insieme i 90 anni della Città lo scorso anno- ha affermato Giuseppe Servidori, Business Director Fidenza Village- siamo felici di poter condividere una nuova iniziativa per la collettività che rende vivo il centro storico di Fidenza. Il 2018 è l’anno in cui l’Italia mette al centro il tema del cibo, così identitario del dna del nostro Paese e delle nostre tradizioni. Una storia fatta di prodotti, di paesaggio ma anche di figure di spicco come quella di Luigi Veronelli, editore, giornalista e gastronomo. Per questo abbiamo subito condiviso l’idea di rendergli omaggio, diventando partner della mostra a lui dedicata a Palazzo ex Licei, in assoluta sintonia con i valori di autenticità, qualità e innovazione propri del cibo e di Fidenza Village stesso. L’intesa di Fidenza Village con il tessuto della città è sempre più forte e siamo pronti a continuare questa collaborazione certi che un territorio vivo e dinamico, in cui si valorizzino le eccellenze, sia migliore per i cittadini che vi abitano e più attrattivo per i turisti. Fidenza Village, uno degli 11 Villaggi in Europa e in Cina di The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail, continua ad essere ambasciatore di Fidenza e delle sua terra

presso un pubblico sempre più globale”.

#BORGOFOOD E' IL NOSTRO STRUMENTO PER RACCONTARCI

“Siamo partiti quattro anni fa – ha concluso il Sindaco Andrea Massari - con l'intuizione di qualificare la nostra festa patronale con qualcosa che ci aiutasse a definire il nostro

territorio, a raccontarlo in modo diverso e più puntuale. E' nato così “#BorgoFood” e oggi, dopo edizioni in cui abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dei visitatori,

raddoppiamo con un'edizione estiva e una mostra destinata ad indicarci la via per il futuro. Per restare nel paradigma di Veronelli è nostra intenzione camminare Fidenza in modo

sempre più preciso e puntuale, per poterla raccontare anche a chi di Fidenza non è. In questo senso aver cercato e ottenuto, tra gli altri, il patrocinio di Parma città della Gastronomia Unesco rappresenta per noi un altro decisivo passo verso il nostro aprirci al mondo che ritengo fondamentale per poter affrontare le sfide del futuro”.

CULTURA, FORMAGGI, CHAMPAGNE, MA ANCHE...

Aspettando #Borgofood infine sarà anche festa vera e per tutti i gusti con tre giorni di concerti programmati in piazza Garibaldi, la via dei gonfiabili tutta per i bimbi in via

Gramsci, lo street food e la diretta di Radio Bruno dal palco di piazza Garibaldi e, ovviamente, il re anolino col marchio De.Co, nella nuova versione estiva e da

passeggio.



Per info: www.borgofood.it