Atelier di danza indiana kathak con anurekha ghosh a parma

Siamo lieti di annunciare una giornata dedicata alla danza indiana in stile classico Kathak con l'artista di fama internazionale Anurekha Ghosh direttamente dall'India!

Due stage per immergersi nella ricchezza della danza classica indiana Kathak e lasciarsi affascinare dalla sua bellezza, delicatezza, ritmo e forza. Saremo guidati in questo viaggio dall'esperienza, dalla passione e dalla dedizione all'insegnamento da Anurekha e dalla sua profonda conoscenza della mitologia indiana. Ogni gesto, ogni movimento e ogni suono sarà guidato dal suono delle ghunngroo, le cavigliere indiane, e accolto nel nostro cuore, dove ritmo, movimento e sentire si connettono e la magia accade.

Gli stage sono organizzati di Rajkumari Dance di Jyoti Kumari in collaborazioni con Maharani Dance di Maya Devi.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:



ORE 11.30 - 13.30: Stage di danza KATHAK TECNICA - Livello Principianti/Intermedio.

Durante il workshop si apprenderanno i passi base del Kathak, il Thatkar chiamato anche footwork, e le composizioni ritmiche brevi, Thukras e il loro studio ritmico alle varie velocità, si praticheranno i chakkar (piroette) e le mudra (gesti codificati delle mani).

Lo stage è aperto a tutti anche senza precedente esperienza di danza indiana.



ORE 14.30 - 17.30: Stage di danza KATHAK COMPOSIZIONE - Livello Intermedio/Avanzato. Anurekha vi insegnerà una composizione coreografica in stile kathak, esaminando il testo e la parte ritimica. Le composizioni raccontano storie e situazioni quasi sempre legato alle passioni umane: speranza, passione, gelosia, tristezza, gioia, sentimenti e vicende che appartengono alla vita di tutti.



LA DANZA KATHAK:

Il Kathak è lo stile di danza classica dell'India del nord, prodotto dall'interazione tra l'ambiente culturale della corte dell'impero mughal, la dinastia di religione islamica che governa l'India dal 1526 al 1761, e la tradizione hindu. La sua storia vanta più di 2000 anni, il nome kathak significa "colui che narra una storia (katha)" e fa riferimento con ogni probabilità all'antica figura dell'aedo che nei villaggi o in prossimità del tempio narrava storie della tradizione religiosa, interpretandole con il movimento delle mani e l'espressione del viso. Fino al X/XI secolo, lo stile di danza dominante nell'India del nord è lo stile pan-indiano raffigurato nei rilievi dei templi, le cui caratteristiche sono simili agli stili Bharatanatyam ed Urisi. Tuttavia, nel periodo successivo, due elementi contribuiscono alla nascita di uno stile originale: l'avvento dell'Islam, che svincola la danza dall'aspetto devozionale e la porta all'interno della corte come arte pura, eseguita da professionisti per fini puramente estetici e di intrattenimento, e in secondo luogo, a partire dal XIV secolo, la diffusione anche nel nord del movimento devozionale hindu della bhakti (devozione). Da questo sincretismo culturale trae origine lo stile Kathak. Analogamente agli altri stili classici di danza, la tradizione Kathak vive un periodo di declino durante la dominazione inglese dell'India, quando le giovani danzatrici educate sia all'arte che alla convivialità sono messe al bando, in quanto ritenute prostitute. Solo negli anni cinquanta del XX secolo l'interesse per le forme artistiche tradizionali include definitivamente il Kathak tra gli stili classici di danza indiana. Esistono tre scuole (gharana) di riferimento per questo stile; esse differiscono per alcune caratteristiche nella tecnica e nel repertorio e prendono il nome dalle città in cui hanno sede: Lakhnau, Jaipur e Varanasi.



LUOGO DELLO STAGE:

Jazz Dance Studio, Stradello San Girolamo 6, Parma (zona Centro/ Barriera Repubblica).

Si prega di arrivare almeno 20 minuti prima dell'inizio dello stage.

Note:

-Il centro Jazz Dance è facilmente raggiungibile dalla stazione di Parma con i bus 8/13/21/23, fermata Viale Mentana San Benedetto.

-Il centro Jazz Dance è dotato di spogliatoi e docce a disposizione degli studenti.



COSTI:

scrivere a jyotikumaridance@gmail.com



COME PRENOTARE:

La prenotazione è obbligatoria. Occorre confermare la propria presenza entro Domenica 17 Giugno 2018. Per formalizzare l'iscrizione è necessario richiedere la scheda di partecipazione a jyotikimaridance@gmail.com e provvedere al versamento del 50% della quota di partecipazione tramite bonifico bancario o Paypal.



PER INFO

Email: jyotikumaridance@gmail.com | Tel: +39 3393165387



L'insegnante

ANUREKHA GHOSH Danzatrice e coreografa di fama internaizonale, Anurekha è riconosciuta per la sua rappresentazione della danza classica indiana con forza e dinamismo, spesso rivolgendosi ad un pubblico moderno, e ispirandosi al ricco patrimonio culturale classico dell'India e alla sua spiritualità, e alle ricche possibilità che si presentano quando si incontrano. Anurekha si è specializzata nella scuola di Lucknow Gharana di Kathak sotto la guida di Meera Majumdar e Mousumi Sen di Calcutta. Anurekha si è trasferito nel Regno Unito nel 1992 e si è perfezionato in Kathak con il Guru Shri Pratap Pawar. Ha anche ricevuto una formazione sotto la famosa esponente di Kathak, coreografa e insegnante Nahid Siddiqui, mentre lavorava sotto la sua guida nella sua compagnia. Sta anche ricevendo taalim da Smt. Madhumita Roy e Pt. Dinanath Mishra. Anurekha si è esibita nei principali festival di danza come solista o con le sue produzioni negli Stati Uniti, Canada, Europa, India, Estonia, Giappone, Pakistan e Regno Unito che include i famosi Madison Square Gardens - New York, Royal Opera House , Royal Festival Hall, Londra, Musee Guimet - Parigi per citarne alcuni e Sankat Mochan Samaraho, Varanasi, AAIDA Fest, Kannur, Kerala, Karur Natyanjali, NCPA, Mumbai, Bharat Bhavan, Bhopal, Festival della danza di Amravati, Deccan, ICCR Kolkata, Uday Shankar Nrityotsav per citarne alcuni recenti. Anurekha ha ricevuto i premi per la categoria Arte e cultura presentati dall'Asia Women Achievement Awards in collaborazione con la BBC, The Lisa Ullman Scholarship for Dance and Movement, il miglior coreografo per The Place Choreodrome al The Place Dance Theatre UK, Nritya Shiromani, Naatyasaaradhi, Natya Damru, "Tujhe Salaam" dell'Indian Institute of Management, Kolkata e Nritha Vilasini Award e Rex Karmaveer fellowship di ICONGO istituito dalle Nazioni Unite. Attualmente dirige la sua accademia - Anurekha Ghosh and Company in un tradizionale istituto di gurukul Natmandir a Kolkata, impartendo formazione a molti studenti dall'India e dall'estero.

Per vedere alcune sue performance visitare il suo canale Youtube https://www.youtube.com/user/anurekha03