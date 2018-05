atlantide edizioni e libro dei fulmini ai diari

Matteo Trevisani è stato il primo esordiente di Atlantide con il suo "Libro dei Fulmini", uscito a settembre.Tre ristampe e la vendita dei diritti per la trasposizione cinematografica, meravigliose recensioni, librai e lettori entusiasti - raccoglie perfettamente il senso di cosa sia Atlantide.



Sabato prossimo, 26 Maggio alle ore 18.00 Simone Caltabellota viene a presentarci Libro dei Fulmini con l'autore ai Diari assieme a tutti i libri belli di questa casa editrice.

un romanzo fuori dalle mode e scritto con la maestria di un grande narratore. Il romanzo, già alla terza ristampa, è candidato al Premio POP ed è stato scelto per rappresentare l’Italia al Festival Europeo del Primo Romanzo nell’ambito del Festival Internazionale del Libro di Budapest.



Libro dei fulmini è un romanzo potente e assolutamente a sé nella scena narrativa italiana contemporanea. Un viaggio che conduce il lettore in un'immersione vertiginosa attraverso i tempi e i segreti di Roma. Un viaggio lungo le tracce di un antichissimo culto dei fulmini e dei luoghi segnati dalle saette cadute sull’Urbe, che arriva al regno dell’oltretomba e di nuovo qui, nella terra dei vivi, o almeno di chi si crede tale.Scandito da uno stile aspro e ritmato idealmente basato sulla tradizione romana arcaica delle scienze augurali e interamente tramato su fonti latine antiche, il Libro dei Fulmini è allo stesso tempo una storia avvincente di morte e rinascita che si snoda tra due dimensioni e due mondi, e un originale e sorprendente romanzo di formazione tra storia, filosofia ed esoterismo.