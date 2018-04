Avventura al Castello di Bardi con Harry Potter

Domenica una grande avventura a tema “Harry Potter” animerà la fortezza di Bardi: per la speciale occasione, tutti i bambini potranno vestire i panni dei famosi maghetti ed essere catapultati per due giorni nella fantastica Scuola di stregoneria di Hogwarts. L’avventura in costume sarà un modo di imparare giocando: i partecipanti si potranno infatti immedesimare totalmente nei personaggi della storia, vivendo un’avventura unica in un luogo incantato.

La giornata prenderà il via alle 10, quando i bambini saranno accolti dal Cappello Parlante e suddivisi nelle quattro famose Casate: Grifondoro, Serpe Verde, Tasso Rosso e Corvo Nero. Saranno tutti vestiti da maghi e forniti di bacchette magiche; a questo punto arriveranno i figuranti nei panni degli insegnanti più conosciuti: Minerva McGranitt, Severus Piton, Albus Silente, Remus John Lupin e molti altri ancora. Le Case si cimenteranno nelle lezioni di magia lungo tutta la giornata con laboratori di bacchette magiche, pozioni ed incantesimi nello studio teorico del mitico gioco del Quidditch. Ci saranno momenti di esplorazione e protezione dei confini del Regno di Hogwarts e non mancheranno i tornei di maghi e di Quidditch, il più famoso e divertente gioco di tutta la saga. Dopo i concetti teorici, i maghetti metteranno in pratica tutte le nozioni apprese, andando alla ricerca del Mago Remus John Lupin, per imparare i potenti incantesimi di Difesa contro le Arti Oscure, e affrontare i terribili Mangiamorte e i Dissennatori, che minacciano i confini del regno di Hogwarts.

Al termine della giornata, saranno celebrati i festeggiamenti e la vittoria dei valorosi maghetti. Costi (prenotazioni): adulti euro 10 e bambini 12; dal secondo figlio in poi sconto famiglia alla cassa.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: 0525/733021 – cell. 380/1088315.