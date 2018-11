back to the 50's! * gli anni 50 risuonano al cles caffe

* Back to the 50's! *

Una serata per ascoltare e se volete anche ballare sulle note dei grandi successi rocknroll dei fabulous 50's, da Elvis a Chuck passando per Jerry Lee e molti altri.

Dalle 20.30 Apericena a solo 10€ e dalle 22 live dei Roller. Gradito abito a tema. Piccolo spazio adibito a pista per ballerini.

Consigliata la prenotazione per l'apericena allo 05211475676.

SUL PALCO I "ROLLER"

Andrea Repetati CHITARRA VOCE, Giancarlo Bassoli BATTERIA, Giulio Righi CHITARRA SOLISTA, Raffaele Giusto CONTRABBASSO

