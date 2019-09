back to vintage | corso

BACK TO VINTAGE

Un corso per la progettazione e realizzazione di targhe, insegne e tavole vintage.



Impariamo a progettare e realizzare tavole, targhe e cartelli utilizzando le tecnologie della fabbricazione digitale del FabLab Parma! Dal legno, al plexiglass fino alla stoffa, utilizzeremo tutto quello che sarà possibile per rendere il nostro progetto originale e soprattutto...vintage!



PROGRAMMA



Definizione del progetto e pianificazione della tavola/targa/insegna di piccola o media grandezza (da esterno o interno)

Gli strumenti di lavoro: programmi 2D per l’utilizzo della macchina a taglio laser, fresa cnc e piegatrice plexiglass

Scelta del materiale e realizzazione del progetto in macchina

Assemblaggio, verniciatura e finitura



OBIETTIVI



I partecipanti impareranno a utilizzare i programmi 2D per il disegno digitale e acquisiranno una conoscenza base del funzionamento della Laser cutter, della fresa CNC e della piegatrice per plexiglass.



DURATA



12 ore



REQUISITI



Il corso è aperto a tutti, in particolare a chi vuole personalizzare un proprio spazio, ambiente, negozio o attività. L'unico requisito è il possesso di un proprio PC portatile.



QUANDO & DOVE



Lunedì 28 ottobre



Mercoledì 30 ottobre



Mercoledì 6 novembre



Venerdì 8 novembre



Mercoledì 13 novembre



Venerdì 15 novembre



Dalle 18.00 alle 20.00



c/o FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



DOCENTE



Daniele Khalousi, si forma come pittore e falegname presso alcune botteghe di Parma. Fondatore del Laboratorio di Falegnameria e Artigianato “Spirito di legno”, da gennaio 2017 è Host del FabLab Parma, per il quale gestisce attività di service, disegno, modellazione e laboratori educativi.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Standard: € 170,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



Ridotta*: € 150,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



(*studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off)



INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 8 partecipanti.



Iscrizioni entro lunedì 21 ottobre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2ycd2Sr



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841

