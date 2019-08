Balletti Meccanici al Labirinto della Masone 16 e 17 agosto

Prosegue anche nella settimana di ferragosto Balletti Meccanici, la rassegna cinematografica e musicale che il Labirinto della Masone propone per tutto il mese.

Venerdì 16 agosto, salirà sul palco la band C+C=Maxigross per presentare l'ultimo album intitolato Deserto e ispirato alle opere dello scrittore argentino Jorge Luis Borges, in cui il labirinto è la metafora che i C+C applicano al loro modo di far musica. Ogni nota crea un’apertura verso nuove strade. Ogni suono cambia l’intreccio del labirinto lasciando immutate le due sole verità che non possono cambiare: il punto di arrivo ovvero il centro del labirinto e il fatto che ci sarà sempre solo una soluzione per arrivarci.

Sabato 17 sarà proiettata la versione cinematografica dell’indimenticabile sceneggiato televisivo Ligabue (1977). Il film, un racconto di alcuni episodi della vita di Antonio Ligabue, è stato scritto da Cesare Zavattini, autore del testo della prima monografia sull’artista pubblicata da Franco Maria Ricci nel 1967. Ligabue è uno degli artisti del Novecento più cari all’editore, che oltre ad esporre alcune opere del pittore nella sua collezione d’arte, gli ha dedicato la mostra inaugurale del Labirinto della Masone nel 2015 e diversi altri volumi oltre a quello del 1967.

Il film, che per l’occasione verrà introdotto da Marzio Dall’Acqua, critico d’arte e profondo conoscitore di Ligabue, è uno spaccato biografico di uno degli artisti più geniali e improbabili di tutti i tempi, un uomo del quale ci rimane, al di là di ogni eventuale ed egoistica interpretazione, il ritratto di individuo oppresso dalla solitudine e dalle disgrazie nelle quali è involontariamente incappato nei suoi sessantasei anni di esistenza.

La rassegna è realizzata con il patrocinio di Parma 2020, del Comune di Parma e del Comune di Fontanellato.

Ogni venerdì sera, al termine dei concerti, la serata proseguirà con un aftershow a ingresso gratuito nella corte d’ingresso del Labirinto a cura di Postwar Cinema Club.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 16 agosto: C+C=Maxigross live. Aftershow: Frank Sinutre Live Set

Sabato 17 agosto: proiezione di Ligabue (1977) di Salvatore Nocita

Venerdì 23 agosto: Earthset, sonorizzazione live de L'uomo meccanico (1921) di André Deed (in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna) Aftershow: Night Movie: Video & Music Selection by Billy Bogus, Live Sax & Flute by Luke Hunter

Sabato 24 agosto: proiezione di Il mistero dei giardini di Compton House (1982) di Peter Greenaway (in collaborazione I Giardini della Paura-Comune di Parma) Proiezione in V.O con sottotitoli in italiano

Venerdì 30 agosto: Aion project - Tengu no Monogatari, sonorizzazione live di animazioni giapponesi. Aftershow: Balletti Meccanici Dj set

Sabato 31 agosto: proiezione di Il cavaliere inesistente (1971) di Pino Zac

INFORMAZIONI E COSTI

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.30. Durante la serata sarà possibile passeggiare all’interno del labirinto fino alle ore 23.00. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro acquistabile a partire dalle 19.00 presso la biglietteria del Labirinto della Masone.

Gli aftershow del venerdì, ad ingresso gratuito, partiranno alle 23.00 circa presso la corte d’entrata del Labirinto della Masone, dove sarà attivo il nuovo “Al Bambù Cocktail Bar”.

RISTORAZIONE

Durante tutti gli appuntamenti sarà attiva la ristorazione Spigaroli.

In corte d’ingresso, al ristorante Al Bambù, oltre al menù alla carta, sarà disponibile una proposta a tema “Pre Cinema”. L’Hosteria della Masone proporrà, invece, piatti veloci e degustazioni di salumi. Novità di quest’estate è l’apertura di “Al Bambù Cocktail Bar”, con liquori esotici e tecniche di miscelazione sia classiche che moderne.

Nella corte centrale del complesso, sede degli spettacoli, sarà presente un servizio ristoro con bevande fresche e pop-corn sempre a cura di Al Bambù Cocktail Bar.

Per informazioni e prenotazioni:

Mail: info@ristorazionelabirinto.it /Tel: 05211855372