BAMBOO JAM - Musica al Labirinto della Masone.



Giovedì 23 agosto, 21.30: Tobjah (C+C=Maxigross) presenta il nuovo disco "Casa, finalmente" uscito per Trovarobato prodotto da Miles Cooper Seaton e Halfalib.



Costo della serata: 8 € e include l’accesso al concerto e la possibilità di passeggiare nel labirinto di bambù. Non è inclusa la consumazione.



BIO:

Tobjah (voce e chitarra dei C+C=Maxigross)



“Sono ritornato alle canzoni. Dopo sei intensissimi anni di tour con i Maxigross, ormai diventati una dilatazione elettrica diretta verso imprevedibili frontiere, ho bisogno di riprendere in mano la mia chitarra acustica per esprimermi senza filtri e sovrastrutture, come quando è cominciato tutto. Sarà la prima volta in cui girerò da solo, la prima volta in cui suonerò queste nuove composizioni, la prima volta in cui sperimenterò con la mia lingua madre. Tutto questo senza dover promuovere niente e non rappresentare null’altro che le canzoni che canterò. Poi conclusosi questo tour le registrerò per realizzare il mio primo album, con la produzione di Marco “Juju” Giudici e Miles Cooper Seaton.

Grazie per essere parte di questo viaggio. Non so ancora dove mi porterà ed è una sensazione meravigliosa.”



https://trovarobato.bandcamp.com/album/casa-finalmente





>> INFO:



Apertura porte: ore 19.00.

Inizio concerto: ore 21.30.

Ad accompagnare la rassegna i cocktail e le golosità firmati Al Bambù - Ristorante Spigaroli al Labirinto e la birra artigianale di La botola del teatro.



La rassegna è organizzata in collaborazione con L'Ufficio Incredibile.



Per informazioni:

eventi@francomariaricci.com

Tel: 0521827081

BAMBOO JAM, la rassegna musicale estiva al Labirinto della Masone, dal 2 al 30 agosto: cinque appuntamenti musicali, cinque proposte originali e sorprendenti da ascoltare nella corte centrale del labirinto più grande del mondo 🎋



I PROSSIMI CONCERTI:

Giovedì 30 agosto

Andrea Laszlo De Simone



Tutte le informazioni sulla rassegna 👉 http://bit.ly/BambooJam18



DOVE:

Labirinto della Masone

Strada Masone 121, Fontanellato (Parma)

prenotazioni@francomariaricci.com

Tel. 0521 827081

www.labirintodifrancomariaricci.it