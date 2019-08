Barriera Repubblica, torna il mercato Campagna Amica della Coldiretti

Il Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica, in Largo Calamandrei a parma, riparte, dopo la pausa estiva, con tante novità per offrire ai consumatori prodotti mirati per alimentarsi in maniera salutare e gustosa.

In particolare la mattina di sabato 31 Agosto, tra i banchi del mercato, saranno presenti alcuni produttori dell’Oasi biologica Nevianese (Biodistretto della Riserva di Biosfera Mab Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano) con verdure bio e frutti di bosco come more e lamponi freschi e in confettura, dalle innumerevoli proprietà antiossidanti e vitaminizzanti, molto utili per il nostro benessere e la nostra salute.

Accanto ai prodotti sempre presenti nel mercato, faranno la loro comparsa anche piante officinali e erbe aromatiche per dare un tocco di classe alla preparazione di pietanze, esaltandone i sapori o godersi gustose e rilassanti infusioni o tisane. Spazio in tavola, quindi, ad un trionfo di odori e sapori con: dragoncello, ottimo per uova e pollo; salvia usata in cucina per aromatizzare diverse pietanze, utilissima anche per le sue proprietà antisettiche, antinfiammatorie e diuretiche; malva, con proprietà emollienti e antinfiammatorie, molto usata per la preparazione di tisane e decotti; fiordaliso, definito “fiore medicina” per i suoi benefici soprattutto per il benessere di occhi e mucose; lavanda, pianta mille usi con numerose proprietà terapeutiche per la salute e la bellezza