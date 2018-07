beer'n'bike 2018

Nona edizione del motoraduno a scopo benefico, quest' anno a favore della LIFC Lega Italiana Fibrosi Cistica in memoria di Marco Venturini.

Sabato 7 luglio

Ore 14:00 ritrovo per iscrizioni e rinfresco a Parma, bar XXI Secolo a San Pancrazio (sulla Via Emilia)

Ore 15:00 partenza del motogiro della provincia con sosta a metà giro per merenda.

Ore 18:30 / 19:00 circa arrivo all' area "La Torre del Lago" di Bannone di Traversetolo per il Beer'n'Bike Party !

All' arrivo ci sarà un piccolo ristoro per i partecipanti.

La serata continuerà con la cena a base di torta fritta e salume, le premiazioni e la consegna di alcuni riconoscimenti.

Si esibiranno LIVE gli Angus Mey (AC DC Tribute Band) e i MEGABORG (Rock Cartoon Cover).

La serata proseguirà per tutti a suon di birra, divertimento e rock'n'roll con After Show DJ Set Dimo

Tutto il ricavato delle sponsorizzazioni, delle iscrizioni e della vendita di gadget durante la serata andrà devoluto alla LIFC Lega Italiana Fibrosi Cistica sez. di Parma.

Per informazioni www.beernbike.it o telefonare 389 6266927