Benessere in villa 6 ^ ed. dom.9 settembre 2018 villa meli lupi •vigatto

Domenica 9 Settembre 2018 Villa Meli Lupi • Vigatto dalle 10.00 alle 19.00

Ingresso, attività al parco, incontri in sala conferenze, tutto gratuito.



Una giornata da dedicare alla salute e al benessere nella splendida cornice di Villa Meli Lupi a Vigatto



“Benessere in Villa” vuole essere un luogo di incontro e di scambio fra chi vuole prendersi cura di sè e chi di questo ha fatto una professione. L’invito è rivolto a tutte le persone che desiderano incontrare e conoscere discipline, metodiche naturali, pratiche per la salute e il benessere come:



Naturopatia. Floriterapia. Fitoterapia. Aromaterapia. Reiki. Meditazione. Sistema Aura Soma.® Feng Shui. Counseling.Tarologia. Arteterapia.

Riflessologia Plantare. Shiatsu.Massaggio psicosomatico. Massaggio On site.Massaggio Sonoro Armonico con CampaneTibetane. Yoga della Risata. Scuole di naturopatia reiki counseling e shiatsu.

Prodotti naturali per la cura della persona. Abbigliamento e oggettistica artigianale.

Editoria di settore

Hatha Yoga. Ashtanga Yoga. Postural Yoga Theraphy. Yoga Bimbi. Pilates. Qi Gong. Ju Jitzu.

Consapevolezza attraverso il movimento Metodo Feldenkrais.®



La giornata avrà luogo nell’incantevole cornice di VILLA MELI LUPI a Vigatto Parma ,offrirà la possibilità di incontrare operatori del benessere che secondo la loro disponibilità proporranno trattamenti nel proprio stand. Conferenze e lezioni dimostrative, gratuite, delle varie discipline in spazi dedicati nel parco e in villa.





AREA BIMBI

Tagesmutter. Pedagogia e didattica per l’infanzia. Arteterapia. Letture Animate. Laboratori. Attività di manipolazione. Attività di travaso. Attività di scoperta sensoriale e motricità fine. Angolo morbido per i piccolissimi.



SPAZIO MOBILITA’ VERDE

Mobilità sostenibile e laboratori esperienziali dedicati a chi ama andare in bicicletta. Laboratorio di recupero e manutenzione di biciclette usate. Informazioni su cicloturismo lento e dolce



FIAB PARMA organizza per Dom 9/9 PEDALATA FAMILY BIKE e ADULTI da Parma a Vigatto con ritrovo al Parco Bizzozero (via Bizzozero 15) alle ore 9.15(registrazione euro 3 – ass RC e infortuni) e partenza alle ore 9.30.



AREA RISTORO

a cura del Circolo Anspi ”LA FAMIGLIA” di Vigatto.





EVENTO IDEATO E ORGANIZZATO DA LENA TRITTO E CLAUDIA POLITI PERSSON /ASS.CULTURALE LE MONADI

Lena Tritto Cell. 338 6168358 lenatritto@alice.it FB Lena Tritto

Claudia Politi Persson / Ass. Le Monadi Cell. 340 9945603 info@benessereinvilla.it www.benessereinvilla.it FB Benessere in Villa

info@lemonadi.it www.lemonadi.it