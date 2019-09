benessere in villa 7^ edizione villa meli lupi vigatto parma

Domenica 8 Settembre 2019 - 7° Edizione

Una giornata dedicata al benessere a Villa Meli Lupi, Vigatto.Parma



Ingresso, attività al parco, seminari in sala conferenze, tutto gratuito.



Possibilità di trascorrere una giornata nell’incantevole cornice della villa, incontrare operatori del benessere seguire conferenze e lezioni dimostrative delle varie discipline in spazi dedicati nel parco e all’interno della villa.



Siamo felici di condividere la giornata con il circolo Anspi "La Famiglia " di Vigatto che curerà l'angolo bar/piccola ristorazione.

Area Bimbi con laboratori

Area Mobilità verde



PUOI RAGGIUNGERCI IN BICICLETTA !

Grazie a Fiab Parma Bicinsieme anche quest'anno puoi partire da Parma per Benessere in Villa in bicicletta.

Il punto di ritrovo e' al parcheggio scambiatore sud (nei pressi del distributore - rotatoria Campus) alle 9.15. Partenza ore 9.30.



(Registrazione soci FIAB 1 euro, non soci FIAB 3 euro– ass RC e infortuni) Partenza alle ore 9.30.