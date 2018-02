biosfera, il cortometraggio sull’oltretorrente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sabato 10 febbraio, a partire dalle ore 10.00, la Cooperativa Sociale Cabiria presenterà il cortometraggio “Biosfera Oltretorrente, un’evoluzione naturale dal 1870 al 1922” presso il cinema D’Azeglio. Il cortometraggio è stato realizzato in occasione del bando “Volontariamente: pensare a progettare attività per la valorizzazione dei quartieri” indetto dal Comune di Parma con l’obiettivo di valorizzare i quartieri della città, incentivare le forme di collaborazione tra associazioni e i Consigli dei Cittadini Volontari, favorire la cittadinanza attiva, creare opportunità di confronto e di aggregazione. In questo contesto si inserisce “Biosfera Oltretorrente” realizzato dal laboratorio video di Cabiria “Ferri Corti”. Il cortometraggio si concentra sugli anni che vanno dal 1870 al 1922: è uno spaccato di vita all’interno del quartiere, è una carrellata di vicende, persone, avvenimenti e fatti che portarono l’Oltretorrente a essere il quartiere complesso che conosciamo ancora oggi. È un viaggio a ritroso verso le origini del territorio e dei suoi abitanti, è la storia delle nostre famiglie. Mirco De Riva, coordinatore del progetto Ferri Corti, afferma: “La realizzazione di questo cortometraggio ci rende molto orgogliosi. Un grazie speciale va al Centro Studi Movimenti Parma, all’Archivio Diocesano Vescovile, all’Archivio Storico, all’Archivio di Stato, alla Biblioteca Civica, al Centro Lino Ventura, al CCV Oltrettorente e al Comune di Parma, che ha patrocinato il cortometraggio. Associazioni, enti, persone che hanno dato un prezioso contributo alla realizzazione del nostro documentario”. Durante la mattinata del 10 febbraio verrà presentato anche il cortometraggio “Appunti di Psichiatria”. Documentario inedito dove i ruoli vengono invertiti: psicologi, psichiatri, infermieri vengono intervistati da persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale. Una testimonianza sincera, inedita e originale sul mondo della psichiatria. Cabiria Cooperativa Sociale nasce nel 1990 con il preciso intento di essere Impresa Sociale, coniugando strategia aziendale ed etica sociale. Cabiria si compone di diverse attività, tra cui il Laboratorio video Ferri Corti. Ferri Corti è un’attività di riabilitazione psico-sociale è una piccola casa di produzione video fatta da diverse figure professionali: copy, sceneggiatori, registi, tecnici del suono, del video e delle luci. Il laboratorio video si ritrova tutti i giovedì presso la sede di Cabiria, in via Minozzi 10/ A (per maggiori info: 3408000786). Biosfera Oltretorrente e Appunti di Psichiatria verranno presentati 10 febbraio, a partire dalle ore 10.00, presso il cinema D’Azeglio. L’evento è a ingresso gratuito.