Bisesto di Andrea Vismara ai Diari

Mercoledì 14 novembre ALLE 18,.00 alla libreria Diari di bordo la presentazione di "Bisesto" ,il nuovo romanzo di Andrea Vismara, edito da Spartaco.



Lo scrittore, musicista, e instancabile camminatore, già autore di "Iddu. Dieci vite per il dio del fuoco ", del diario di viaggio "La mia Francigena" e I giorni di Postumia" (entrambi per Edizioni dei Cammini di cui oggi è il responsabile editoriale),torna ai Diari ancora una volta per raccontare questa piccola favola gotica, per provare a vedere la morte con occhi diversi.



10 gennaio 2016: David Bowie lascia la terra su cui era caduto, per la sua ennesima e definitiva trasformazione. Non è il primo e non sarà l’ultimo decesso eccellente di questo annus horribilis, un anno bisesto.

In una Venezia lugubre e assediata dalla nebbia, strani gruppi d’insetti si aggirano per le calli e La Carcasse Dansant, meteora della new wave italiana anni ’80, torna a vivere per celebrare con un one night show il trentennale del loro unico disco. Perfino la Morte ha scelto Venezia per un soggiorno lugubre e non è un viaggio di piacere ma di lavoro: c’è un’anomalia da riparare, una vita da salvare e una da recidere, e per farlo serve un gioco macabro. Sarà nei cimiteri monumentali che Flavio e il suo antagonista misterioso dovranno cercare gli indizi per risolvere l’enigma, vincere la sfida e salvare la pellaccia.

«Ti piace giocare, Flavio?». Una domanda banale se non fosse che a fargliela a bruciapelo è la Morte in persona, infida, bellissima, dopo una superba notte d'amore. Kidda, al secolo Flavio Tosetto, è il bassista del gruppo new wave La Carcasse Dansant con un unico disco all'attivo uscito negli anni '80.

Una macabra sfida che parte da Venezia e ci accompagna per i cimiteri della Serenissima, di Roma, Milano, Genova, Firenze... Mancano pochi giorni al Carnevale, termine ultimo per scamparla o tirare le cuoia. Tra animali guida e, udite udite, Helenio Herrera, Basaglia, Trilussa, Gassman, per citare solo alcuni dei famosi fantasmi, la penna di Vismara, beffarda, ci trascina in un thriller dalle atmosfere surreali.