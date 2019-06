Bocephus king e Andrea Scanzi a Musica in Castello 2019

Giovedì 6 giugno, alle ore 21,30 a Polesine Zibello (PR), in piazza Guareschi, a Musica in Castello 2019, arriva sul palcoscenico della rassegna estiva Bocephus King, accompagnato e intervistato dal giornalista Andrea Scanzi, in Soundtrack of my life – Musica, calcio, vino e un'esaltante colonna sonora dai Pink Floyd a Michael Jackson.

Bocephus King, all’anagrafe James Perry, è considerato una bellissima voce della musica folk rock canadese, un songwriter capace di spaziare tra sonorità blues, gospel, gipsy e country, reinterpretando un secolo intero di musica americana.

Bocephus King che ha all’attivo 5 dischi - Joco Music, A small good thing, The Blue Sickness, All children Believe in Heave e Willie Dixon God Damn – accompagnerà il pubblico in un dialogo tra note e parole con il giornalista, scrittore, saggista, autore e interprete teatrale Andrea Scanzi attraverso racconti e narrazioni suggestive, attraverso i brani che hanno influenzato ed entusiasmato diverse generazioni, dai Pink Floyd ai Rolling Stones, da Bruce Springsteen a Michael Jackson, da Fabrizio De André a Ivan Graziani.

Scanzi negli anni ha scritto per Il Manifesto, Il Riformista, L’Espresso, Rigore, MicroMega, Linea Bianca, Tennis Magazine, Grazia, Donna Moderna.

Dal 2005 al 2011 ha firmato su La Stampa. Da settembre 2011 è al Fatto Quotidiano.



Nel 2018 ha condotto per Nove The Match e, con Luca Sommi, Accordi e disaccordi. Nel 2019 Andrea Scanzi ha ricevuto il premio Il vino spiegato bene – Only Wine Festival: “Ad Andrea Scanzi, per la straordinaria capacità di rendere accessibile il racconto del vino, aprendolo ad una vasta platea di appassionati, attraverso un linguaggio chiaro e a una narrazione intrigante. Per aver contribuito in maniera determinante ad ampliare il “discorso intorno al vino”, sottraendolo ad una comunicazione verticale e troppo spesso autoreferenziale, offrendo strumenti di lettura innovativi e coinvolgenti”.

Bocephus King: come si legge approfondendo la storia del cantautore, il magazine Buscadero gli dedicò, tempo fa, la copertina commentando così: “E’ la seconda volta che mettiamo un artista sconosciuto in copertina. La volta scorsa era toccato a Tracy Chapman”.



L'iniziativa è organizzata, nell'ambito di Musica in Castello, da Piccola Orchestra Italiana con il supporto e la collaborazione del Comune di Polesine Zibello in collaborazione con Pro Loco di Zibello.



La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti.



In caso di maltempo: Piazza G. Guareschi



La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini.



