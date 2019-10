bohemian rhapsody night e diapason band

Nel weekend al Campus Industry Music, due appuntamenti dedicati agli appassionati del rock, venerdì 4 ottobre Bohemian Rhapsody Night per una "Queen Experience" imperdibile dopo il ritorno di fiamma seguito al film a loro dedicato, sabato 5 concerto celebrativo dei 35 anni della Diapason Band, un tributo a Vasco Rossi che mette insieme tanti musicisti simbolo della carriera del Blasco, che lo hanno accompagnato per tantissimi anni: Maurizio Solieri, Gallo (Claudio Golinelli), Cucchia (Andrea Innesto) e Diego Spagnoli.



Venerdì spazio al tributo a una delle voci più celebri della storia con la Bohemian Rhapsody Night. Sul palco la tribute band “Queen Legend” regalerà uno spettacolo ricco di teatralità e passione, ripercorrendo la carriera dei Queen dai primi anni ‘70, con uno show colorato e un’irruente coreografia. Una serata dedicata alla band cult e che va in parallelo con il successo globale dell’omonimo film, confermato come il biopic musicale con più incassi nella storia del cinema. Apertura porte ore: 22:00, inizio concerti ore: 23:00, a seguire Il Capodanno Universitario - La prima festa dell'Anno Accademico. Biglietti in cassa all'ingresso 10€.

Sabato ci sarà "Lo Show" della Diapason Band, che festeggia quest'anno ben 35 anni di attività. Musicisti che hanno accompagnato Vasco Rossi lungo decenni di carriera. Alla chitarra Maurizio Solieri (con Vasco (1978-1987, 1991-1995, 1999-2014), al basso Claudio Golinelli ( con Vasco 1984-1987, 1993-1996, 1998-2017; dal 2019 in alternanza con Andrea Torresani), al sassofono Andrea Innesto (con Vasco (1985-2017), e Diego Spagnoli - direttore di palco per il Blasco dal '77 a oggi - a presentare il tutto. Ingresso in prevendita a 12 euro più diritti. Apertura porte alle 22 e inizio spettacolo alle 23. A seguire Tintarella - Solo Musica Italiana.



Per dettagli sui prezzi e prevendite e per restare aggiornati sul calendario in continuo aggiornamento: www.campusindustrymusic.com



COME ARRIVARE

– Se arrivate dall’A1, prendete le direzioni verso la tangenziale sud e poi l’uscita 15

– Su Google Maps >> http://ow.ly/Xg4A7