bollywood coreography lab con jyoti kumari a parma

Domenica 20 Maggio 2018 PARMA

Stage di bollywood dance ispirato allo stile della diva del cinema Madhuri Dixit.



Siamo lieti di presentarvi un pomeriggio dedicato alla danza Bollywood ispirato alle movenze della famosa diva di bollywood Madhuri Dixit in stile indian-folk con Jyoti Kumari, della Bollywood Dance Academy di Maya Devi di Milano.

Lo stage è aperto a tutti coloro che, principianti e non, vogliono apprendere le prime basi ed approfondire la conoscenza della danza cinematografica indiana.



PROGRAMMA DELLO STAGE:

La coreografia che verrà studiata sarà un medley con gli "Item numbers" del repertorio più famoso di Madhuri Dixit, una tra le più famose dive di Bollywood, il cui stile di danza è diventato un punto di riferimento nell'industria cinematografica indiana, con movenze seducenti e sensuali e ritmi sostenuti al suono del tamburo indiano. Durante lo stage verranno ripassate le movenze e i passi base della danza indiana Bollywood, come ad esempio il "dipping" (passo base saltellato), le mudra (i gesti delle mani), i thumka ( movimenti del bacino).

La lezione inizierà e terminerà con un riscaldamento e rilassamento di Yoga per fortificare e rendere flessibile il corpo. (Jyoti è anche insegnante certificata di Hatha e Tantra Yoga Tradizionale).

La danza bollywood è una danza che aiuta a rendere il corpo più fluido, migliora la coordinazione, allenta le tensioni e libera la mente. Inoltre, a livello psichico, favorisce la sicurezza di sé stessi e l'autostima, un'esperienza per tutti coloro che sono interessati a mettersi in gioco ed essere liberi di esprimersi



La Bollywood dance è una fusione contemporanea di una lunga tradizione artistica che attraversa tutta la storia indiana. Il suo fascino spettacolare si è ampiamente diffuso ben oltre i confini dell'India grazie al successo delle maggiori produzioni cinematografiche, nelle quali la danza riveste un ruolo centrale. La tradizione millenaria della danza sacra si unisce in questa disciplina agli influssi mediorientali particolarmente presenti nel nord del Paese e alla festosità delle danze popolari. La Bollywood dance è caratterizzata dall'eleganza che deriva dalla danza indiana

classica, dai mudra (gesti sacri) delle mani, unite ad un ricco patrimonio di espressività mimica e di espressioni corporee. La danza in India è sinonimo di narrazione e anche nella Bollywood ogni coreografia svolge un tema, quasi sempre legato alle passioni umane: speranza, passione, gelosia, tristezza, gioia che creano coreografie soliste o corali sfociando nell'affascinante gusto estetico orientale, sentimenti e vicende che appartengono alla vita di tutti.



ORARIO dello STAGE: 15.00-18.00

Si prega di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo per sbrigare le pratiche amministrative e provvedere al saldo dello stage.



SEDE CORSO:

JAZZ DANCE STUDIO, Stradello San Girolamo 6, Parma (PR).



COME PRENOTARE:

La prenotazione è obbligatoria. Occorre confermare la propria presenza entro Mercoledì 16 Maggio. Per formalizzare l'iscrizione è necessario mandare la seguente scheda di partecipazione compilata a jyotikimaridance@gmail.com e provvedere al versamento del 50% della quota di partecipazione tramite bonifico bancario o Paypal.



PER INFO

Email: jyotikumaridance@gmail.com | Tel: +39 3393165387



COSA INDOSSARE

Si consiglia di indossare abiti comodi che permettano il movimento, una gonna lunga ampia o pantaloni indiani stile Alibabà, un top o maglietta attillati. Nel caso di indossi una gonna, indossare sotto anche dei legging. Se lo si possiede portare un velo ampio.



"Libera la tua energia con movimenti leggeri ed aggraziati in sintonia con la musica dei film indiani. Lascia che il tuo corpo diventi lo strumento per esprimere emozioni, desideri e sogni".





L'INSEGNANTE:

Jyoti Kumari (Giulia Francese) è danzatrice e insegnante di Bollywood Dance, Dance Gipsy del Rajasthan e Yoga. È una delle prime danzatrici della compagnia Maharani Dance di Maya Devi.

Dal 2010 segue Maya Devi sia nella danza indiana che nella via spirituale del Tantrismo Shaktas. Viaggia in India dal 2011 per approfondire con maestri e coreografi internazionali lo studio della danza indiana bollywood e della danza folk Kalbelya. Nel 2016 porta a termine il percorso di formazione triennale della Bollywood Dance Academy Di Milano, l'unica scuola di Bollywood Dance certificata FID (Federazione Italiana Danza) in Italia. Insegna danza Bollywood a Parma dal 2014 dove ha fondato la scuola Rajkumari Indian & Bollywood Dance. Per leggere la bio completa visitare il sito jyotikumaridance.com



