boogie airlines a sissa

Sabato sera volo scatenato in partenza dal New York Discobar di Sissa! Il Rock 'n' Roll sfrenato dei Boogie Airlines pronto a scuotere la bassa parmigiana.

A partire dalle 19.30 lezioni gratuite di boogie woogie a cura del gruppo di ballo i Tappaboogie, la serata prosegue con la cena per chi lo desidera (20€ giropizza con ingresso compreso), decollo previsto alle 22.00, tutti in pista per il concerto dei Boogie Airlines (ingresso con drink 10€).