boogie night | al & the boys live

L'epifania porterà via tutte le feste, ma porta una nuova notte swing tutta da ballare!

Con accompagnamento dei AL & THE BOYS



PRESERATA 19:30 - 20:30 | Lezione gratuita Boogie Woogie con i maestri Ernani e Valentina.

DINNER | Giropizza no limits, birra/bibita, caffè, ingresso compreso, 20€

oppure menù alla carta, per chi cena l'ingresso è compreso!!!

CONCERTO | 22:00 Al & the Boys

SWING DJ SET | prima e dopo il concerto, Lindy Hop, Rock'n'Roll, Balli di gruppo...



INGRESSO 10€ CON CONSUMAZIONE.

Molto gradita la prenotazione per le cene o per riservare gratuitamente un tavolo per la serata.

INFO LINE: Gio l'Americano 3358070115



Aspettiamo esperti ballerini e nuove promesse, c'è spazio per tutti in pista... buttatevi e divertitevi!

Per informazioni sui corsi e le lezioni di prova, anche quella in preserata chiamate

Ernani Dell'eva 3483729822

Valentina Dell'Eva 3425670737



N.B. Promettiamo nessun cliché sulla Befana a chi si presenta ben vestito anni '50

