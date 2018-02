Bubble Marley

Sfilata dei carri, maschere mirabolanti, falò, spettacolo pirotecnico musicale, fuochi d’artificio, giochi per ragazzi e lotteria, senza dimenticare gli immancabili coriandoli e le stelle filanti. E’ tutto pronto per il gran Carnevale 2018 di Felino. L’evento organizzato dall’Associazione Culturale Carnevale di Felino, si terrà l’11 febbraio. E non solo.

La festa più colorata dell’anno continua anche martedì grasso, il giorno 13, al Cinema Teatro Comunale che ospiterà “Bubble e Marley: due bolle lo stesso cammino”, uno spettacolo che fonde in un’unica grande alchimia le antiche arti delle Bolle di Sapone, l’Arpa e la Narrazione Teatrale, di e con Yuri Bussi in arte “Il Bollaio Matto” e Josephine Salvi “Pippi L’Arpista”. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio e in collaborazione col Comune di Felino. Andando per ordine la giornata del Gran Carnevale di domenica prevede il ritrovo alle ore 14,30 nel cortile parrocchiale in piazza Miodini, dove saranno allestiti i giochi e la merenda per i ragazzi, e alle ore 16 ci sarà la partenza dei carri, con sfilata nelle strade del paese fino al Centro Sportivo Bonfanti. E’ qui che la festa continua secondo il seguente programma: alle ore 17,30 è previsto l’arrivo dei carri con la premiazioni delle idee più creative e l’apertura dello stand gastronomico ove potranno essere degustati panini con salame di Felino Igp, con salumi tipici o con salamino alla griglia; alle ore 18,30 inizieranno il grande spettacolo pirotecnico musicale e i fuochi d’artificio; alle ore 19 ci sarà poi l’accensione del falò e alle ore 20 sarà la volta della premiazione delle maschere. A concludere la serata l’estrazione della lotteria di Carnevale. Martedì grasso, alle ore 16,30, dopo il successo dello scorso anno, torneranno invece, sul palco del Teatro Comunale di Felino, in via Verdi 2, Yuri Bussi in arte “Il Bollaio Matto” e Josephine Salvi “Pippi L’Arpista”. Protagoniste le bolle di sapone, la musica di un'arpa e una storia: quella di “Bubble e Marley: due bolle lo stesso cammino”.