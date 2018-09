Bugo il 6 ottobre in concerto a Parma

Appuntamento sabato 6 ottobre a Parma con Bugo, che continua portare in giro per l’Italia i brani di “RockBugo”, il suo ultimo disco nel quale ha raccolto e riscritto i successi di 18 anni di carriera solista, riarrangiandoli in chiave rock: l’artista sarà in concerto, dalle ore 22, sul palco del Circolo Mu (Strada del Taglio, 2).

Poco avvezzo all’immutabilità e sempre in cerca di nuovi stimoli, Bugo è tornato con questo nuovo lavoro che non vuole essere uno sguardo al passato, ma piuttosto una porta sul futuro, un biglietto da visita per chi ancora non conosce l’universo Bugo. “Il mio futuro riparte da qui, dal rock. Senza tutti gli orpelli e le sovrastrutture: solo basso, batteria e chitarra elettrica”, spiega l’artista.

Queste le prossime date in calendario: 29 settembre al Combo Social Club di Firenze (via Mannelli, 2); 5 ottobre Brescia – Latteria Molloy (via Marziale Ducos 2/b); 6 ottobre Parma – Circolo MU (strada del Taglio, 2); 26 ottobre Milano – Circolo Ohibò (via Brembo, ang. Via Benaco,1).

Sarà il suono del rock a fare da filo conduttore ai concerti: un sound diretto, graffiante e senza mezze misure, in linea con il nuovo disco, in cui alla schiettezza del suono corrisponde l’identità musicale di un artista che si ritrova e si rinnova nel nome del rock. La sfida è quella di riscoprire la forza delle origini senza rimanere imprigionati nella nostalgia del passato: “Rifondare il mio repertorio è un modo per rimanere vitale e carico. Sentirsi arrivati, consolidati, spesso conduce alla fine della creatività e quindi alla morte per un’artista. Potersi stupire davanti ad un suono nuovo è tutto”, racconta.

E proprio dal live è estratto il nuovo video ufficiale, appena pubblicato sui canali di Bugo: la versione unplugged di “Comunque io voglio te”, unico brano acustico contenuto in “RockBugo”, disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=mRyln_T2ENo.

I concerti sono una produzione 1Day.

Gallery