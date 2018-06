Caccia al tesoro per bambini

L' Agriturismo La Madonnina organizza una caccia al tesoro per i bambini, che in mezzo alla natura e agli animali potranno divertirsi imparando!



Ad ogni bambino sarà consegnata una mappa del luogo e attraverso un percorso a tappe dovranno riuscire a trovare il tesoro nascosto! Alla fine li attenderà un dolce premio.



DURATA: 1 ora circa

ETÀ: tra i 4 e i 7 anni

COSTO: 5 € a bambino



Possibilità di pranzo in agriturismo con menù tipico parmigiano al prezzo speciale di € 50 a coppia compreso 1 bambino sotto i 7 anni (bevande escluse; bambini aggiuntivi pranzano al costo di € 12,50)



Prenotazioni al 339.7785800