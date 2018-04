Calici di biodiversità: la viticoltura eroica della valle d'aosta

Calici di biodiversità è un’idea scaturita dalle menti di Andrea sommelier e wine lover e Marco cuoco e gestore dell’Emporio del Podere Stuard Parma.



Giovedì 26 aprile alle 20:00, attraverso 4 vini abbinati a 4 piatti, verrà creato un percorso guidato attraverso la tradizione della viticoltura della Valle d’Aosta definita per molti versi “EROICA”.



Il nostro wine lover Andrea sarà il cicerone della serata e guiderà all’assaggio i diversi vini proposti, mentre Marco vi presenterà i piatti della tradizione realizzati per l’occasione.



Di seguito il programma della serata:





Vallée d’Aoste D.O.C. Blanc de Morgex et de La Salle Metodo Classico

Salumi misti della tradizione valdostana marchiati P.A.T.



Vallée d’Aoste DOC Petite Arvine Vigne Rovettaz

Gnocchetti alla valdostana gratinati al forno



Vallée d’Aoste DOC Fumin

Carbonade



Vallée d’Aoste D.O.C. Blanc de Morgex et de La Salle Vendemmia Tardiva, Vin de Glace

Lou Mecoulin (panettone valdostano)



.



Il costo della serata è di 25,00 euro (cibo+vino+ degustazione guidata).

La serata si svolgerà al podere Stuard giovedì 26 aprile alle ore 20:00.

Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 348 93 36 391 – m.furmenti@stuard.it