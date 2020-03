camminata tra i boschi di fornio

6° memorial Davide Mambriani



Sabato 04 Aprile 2020 - ore 15.30

Loc. Fornio, 7 - Fidenza (PR)



Manifestazione podistica non competitiva a passo libero Km 6 e 12

Autorizzazione FIASP-IVV n°1690 del 17/07/2019

Valevole per i concorsi internazionali I.V.V. e nazionale FIASP Piede Alato – Pe' D'Argent Valenti Studio Sport



Una passeggiata in compagnia o una gara con se stessi, questo dipende da voi, noi vi proponiamo 2 percorsi adatti a tutti che offrono i migliori scenari del nostro piccolo paese, la chiesa dedicata a San Lorenzo martire sulla sua collinetta, i boschi tanto famosi in zona e il parco regionale dello Stirone che lambisce parte del territorio.Anche quest’anno la manifestazione è dedicata alla memoria del nostro amico Davide.



Vi aspettiamo numerosi Sabato 4 Aprile 2020.



Al punto di ritrovo (di partenza e di arrivo) sarà disponibile un servizio di ristoro gestito dal circolo e stesso e un servizio di primo soccorso della Pubblica Assistenza di Fidenza.



ISCRIZIONI € 4.50 CON RICONOSCIMENTO €2.00 SOLO RISTORO.Le iscrizioni saranno registrate in loco prima della partenza.I prezzi indicati saranno gravati di 0.50€ per i non tesserati FIASP ai fini della copertura assicurativa.



RITROVO ORE 15,30 – PARTENZA ORE 16.00/16.30 dalla sede del CFSFornio



Loc. FORNIO n°7 – 43036 FIDENZA – PARMA



Premiazione ore 18.00 - Chiusura manifestazione ore 18.30



La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.



Per informazioni FEDERICO 3291839097



SARANNO PREMIATI I PRIMI 20 GRUPPI PRESENTI CON PIù DI 10 ISCRITTI

