"Cantata anarchica per Fabrizio De Andrè": sabato 11 gennaio in Pilotta

Si terrà domani sera, sabato 11 gennaio 2020 a Parma, in piazza della Pilotta a Parma, per il secondo anno consecutivo, un omaggio al cantatuore genovese Fabrizio De André, dal titolo "Cantata anarchica in piazza per De André". L'iniziativa si svolge in varie città d'Italia: sabato 11 gennaio si svolgerà contemporaneamente nelle principali piazze italiane: oltre a Parma, anche Milano, Torino, Roma, Bologna. I partecipanti sono invitati a portare strumenti musicali, canzonieri e voglia di cantare tutti insieme le canzoni del cantautore genovese.