Capodanno trash all'arci Mu

🔥🔥🔥CAPODANNO 2018🔥🔥🔥



Mu Parma vi invita al capodanno più folle che potrete trovare in città per finire l'anno col botto grazie ad una giusta dose di ignoranza che non guasta mai!



MAIN ROOM :



Sesso Droga e Pastorizia

La pagina FB che ha sconvolto il web con la sua dose di ignoranza e satira approda al Mu per un party dove il trash e le risate non conoscono limiti.

Animazione, giochi, gadgets e musica saranno offerti dagli admin di SDP e dal suo staff!



VS



PPMP - Pop Punk Mosh Party

Baluardi del party in stile americano i nostri local heroes si alterneranno in consolle con i colleghi di SDP per una serata memorabile a base di Pop Punk, Rock e Trash per veri party animals.



2ND ROOM :



Jurassic Party

Nome culto per tutti gli appasionati delle sonorità crossover e alternative rock il JP resuscita a capodanno come una fenice dalle sue ceneri per questo evento epico.



VS



Sin City Live Events

Direttamente dal tunnel di Reggio i nuovi portabandiera della scena rock e alternative Reggiana: un mix di rock/punk/Elettronica e chi più ne ha più ne metta.



VS



Obscene

Le sorprese non finiscono qui :si aggiunge alla serata il Dj Set di Obscene , serata itinerante di quelle super freak ed estreme che ci piacciano tanto. Electro/Metal/Punk/ Industrial saranno il lato più oscuro di questo capodanno.



Dj Ent

Special set con la creme de la creme del Metalcore e Djent





As always:



☸ BEER PONG

(Un nuovo tavolo vi aspetta)



☸ FREE OLD SCHOOL VIDEO GAMES

(Liberate il nerd che è in voi sul maxischermo)



☸ FREE CALCIOBALILLA

(Per gli appassionati più old school)



☸FREE TRUCEBALDAZZI



☸GONFIABILI E PALLONCINI A NON FINIRE

(Doppia razione di gonfiabili quest'anno!)



☸ - PPMP alcohol bucket : potrai richiedere il tuo cocktail preferito in versione XXL







- Soundtrack:

EIFFEL 65 / LADY GAGA / PREZIOSO / SCOOTER / DARK POLO GANG / BELLO FIGO / BLINK 182 / FALL OUT BOY / A DAY TO REMEMBER / NOFX / COMEBACK KID / ARCHITECTS / GOOD CHARLOTTE / KORN / BRING ME THE HORIZON / THE AMITY AFFLICTION / CHUNK! NO, CAPTAIN CHUNK! / THE ATARIS / MEST / ENTER SHIKARI / NO DOUBT / REAL FRIENDS / THE STORY SO FAR / NECK DEEP / STATE CHAMPS / SILVERSTEIN / SAOSIN / SLIPKNOT / LINKIN PARK / LIMP BIZKIT / SUM 41 / FOUR YEAR STRONG / NORTHLANE / THE GHOST INSIDE / BEARTOOTH /UNDEROATH/PARKWAY DRIVE/ GIGI D'AG / GABRY PONTE / IL PICCOLO LUCIO / KORN / SYSTEM OF A DOWN / FOO FIGHTERS / BACKSTREET BOYS /ARTIC MONKEYS / BLUR / OASIS SPICE GIRLS & MUCH MUCH MUCH MORE



From 00:30 till late



Contributo d'ingresso : 20€ ( 3 DRINKS INCLUSI!)



Devi fare la tessera Arci?

Compila il modulo online entro 24h prima dell evento :

https://portale.arci.it/ preadesione/mu/



Circolo Arci Mu

Strada del Taglio 2

Parma