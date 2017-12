Capodanno al Dadaumpa

★ 31 DICEMBRE 2017 ★

-- LAST YEAR PARTY --

CAPODANNO AL DADA



The Crew events & Camelot Academy Group

al Dadaumpa per "Il gran gala' di Capodanno"



• ore 21 Cenone, Disco & Show SOLO su prenotazione

• Intrattenimento durante il Cenone con Live Show, Djs Set e una divertente animazione.

• ore 22 Upstairs Selekta privèe con granBUFFET

• ore 24 BRINDISI per TUTTI

• ore 2,00 chiusura liste

• ore 6,00 l'ALBA del nuovo anno





2 PISTE PER TUTTA NOTTE:

• dj Pietro HS, Sea djs, Press, Andrea Leoni

• voice Cricket

RAGGAETON, COMMERCIALE

• We Made It aka Gilberto

Dubstep, Trap





★ Fino alle prime luci del 2018, la serata Disco con la scenografica animazione e la coinvolgente musica dei Djs e Artisti del Dadaumpa ★



▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊



INGRESSO:

• € 20,00 IN LISTA O CON INVITO o con braccialetto

(ogni 6 persone alle 23,40 una bottiglia di spumante)

• DALLE 22, granBUFFET upstairs



• CENONE servito + SERATA DISCO & SHOW = € 60,00

(compreso menu di capodanno, spumante e serata in discoteca)



▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊



► NAVETTA SU PRENOTAZIONE

info pullman: +39 340 300 8100

andate:

ORE 1,00

DA BARRIERA REPUBBLICA/BARILLA CENTER



rientri a partire dalle ore 3,30



► PRONTOBUS 840 22 22 23

(forse soppresso per il concerto di Fedez)



▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊▉▊



• Per info & Prenotazioni cenoni/Tavoli:

Nicholas Zonca 328 3268768

Veronica Parrinello 331 7951012

Mattia Baroni 347 1841013

Federico Spagnoli 328 1239651

info compleanni 338 5919623



info PULLMAN 340 300 8100





thanks to:

JUSTaff, The Hive Events, Crazy Events, Get Up!!



☔ ☔ SI BALLA ANCHE IN CASO DI NEVE O PIOGGIA ☔ ☔





Dadaumpa, Via Emilio Lepido 48, Parma